“Salamanca es la sede de la eterna Poesía”

Veinticinco ediciones han transcurrido desde el primer encuentro ideado y dirigido por Alfredo Pérez Alencart, también profesor de la Universidad de Salamanca, cuando en 1998 participaron notables poetas como Claudio Rodríguez, José Hierro, António Salvado, Alejandro Romualdo, Antonio Colinas o Jesús Hilario Tundidor, entre otros. El mes de octubre pasado se celebró el XXV Encuentro, razón por la cual hemos querido conocer su opinión o balance del mismo.

-Los encuentros que usted dirige han conseguido un prestigio invaluable para la cultura salmantina, tornándose un referente tanto en América Latina como en Portugal. ¿Cuál es la receta de dicho éxito?

-Posiblemente el descreer del éxito o del relumbre que no tiene perdurabilidad, porque se apaga al instante. De siempre he buscado esencialidades, calidad por encima de nombradías, premios que muchas veces sabemos su procedencia, recomendaciones o presiones van y vienen. Salamanca se merecía contar con una cita anual de prestigio y, para lograrlo, puse mucha pasión, además de incontables horas para gestionar cada encuentro, máxime cuando se cuenta con un escaso presupuesto. Los Encuentros salmantinos son altamente valorados en ambas orillas del castellano y el portugués, y es por ello que tenemos numerosas peticiones para participar en los mismos, con candidatos para unas tres o cuatro citas venideras. Lamentablemente no puede ser posible, pues nuestros cónclaves no son masivos, donde pocos entablan relaciones con pocos, sino de comunión, de cercanía, de intercambio de publicaciones, de escuchar y apreciar la obra del otro… Aunque tuviera presupuesto para organizar actos multitudinarios, no los organizaría. Salamanca se merece esencialidades, ofrendas que parecen menos, pero que son más, pues cunden, penetran en la médula de quienes saben apreciar la genuina poesía.

-Sabemos que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca y de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura. ¿Cómo valora ese impulso?

-Lo considero fundamental, no solo por la aportación económica; también por el absoluto respaldo que recibo del alcalde, Carlos García Carbayo; de Ángel Fernández Silva, concejal de Cultura, y de José Luis Barba, gerente de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. Estos Encuentros se han consolidado por la calidad y excelencia de los poetas invitados y homenajeados, es cierto, pero también por la absoluta confianza que ellos han depositado en mí, la cual que no vulneraré jamás. En el fondo, todos jugamos en el mismo equipo y todos buscamos reforzar los vínculos culturales y literarios de Salamanca con Iberoamérica, algo que viene de varias centurias atrás y que estos Encuentros constituyen una prueba palpable de los afectos con los que Salamanca y su corporación municipal reciben a los poetas llegados de América Latina, Portugal y otras comunidades de España. Los poetas, gracias al alcalde, se sienten en Salamanca como en casa.

Debo recordar aquí un hecho fundamental. Estos encuentros también se deben al impulso trascendental de Pilar Fernández Labrador, pues comenzaron en 1998 cuando ella era concejala de Cultura del Ayuntamiento. Fue ella la que comenzó con la labor de convencer a la corporación municipal de lo necesario que resultarían estos encuentros. Al principio le costó, pero luego todo fluyó magníficamente, sea con los alcaldes Julián Lanzarote o Alfonso Fernández Mañueco, antecesores de Carbayo.

-Podría darnos su balance de la edición de la pasada edición de estos reconocidos encuentros.

-Siempre es mejor que otros hagan esta valoración. Sí puedo decir que su difusión, gracias a las redes sociales, ha sido notable aquende y allende del castellano y del portugués, como varias páginas en periódicos de España y América. También quedé complacido de poder rendir tributo a tres magníficas poetas vivas, como son Ana María Rodas (Guatemala), Rosa Alice Branco (Portugal) y Daisy Zamora (Nicaragua), a quienes admiro desde hace años. Además, quedé feliz por los reconocimientos de Huéspedes Distinguidos de Salamanca a los poetas colombianos Federico Díaz-Granados y Luz Mary Giraldo, en hermoso acto celebrado en el Salón de recepciones del Ayuntamiento salmantino, donde también entregamos la Medalla Iberoamericana de Poesía Fray Luis de León, al relevante poeta argentino Leopoldo ‘Teuco’ Castilla. Estas Bodas de Plata se celebraron conjuntamente con el vigésimo aniversario de la designación de Salamanca como Ciudad Europea de Cultura. Unos cincuenta poetas tuvieron en Salamanca una comunión poética que nunca podrán olvidar, como me lo vienen manifestando un año después de la cita.

-Finalmente, ¿Qué nos destaca de esta XXVI edición que empieza mañana?

Que en Salamanca se realizará entre el 15 y el 20 de octubre celebrando la poesía de Jaime Siles (España) y Mía Gallegos (Costa Rica) y que los actos centrales serán en el Teatro Liceo los días 16 y 17, aunque el día de ayer, sábado, hubo un recital realizado en Lima para rendir homenaje al poeta Héctor Ñaupari, fallecido hace pocos días y quien hizo sus estudios doctorales en Salamanca, participando en varios encuentros. Fue coordinado por el poeta Harold Alva, huésped distinguido por Salamanca.

También decir que están convocados 80 poetas de 18 países y que los poetas Rafael Soler (España) y Alejandro Rejón Huchin serán reconocidos como Huéspedes Distinguidos de Salamanca, además de entregarse la “Medalla Fray Luis de León de Poesía Iberoamericana”, al poeta peruano Carlos López Degregori. Finalmente, mañana y el Teatro Liceo se presentará la antología ‘De aquende y allende’, que tuve el privilegio de coordinar. Este volumen, que a partir de mañana será de descarga libre, incluye una selección de la obra de los dos poetas homenajeados y poemas de los autores invitados. La pintura de portada y las portadillas interiores son obra del pintor Miguel Elías

También puedo decirle que Salamanca es una estación poética inolvidable, una repentina y eterna verdad. Salamanca es la sede de la Eterna Poesía.