Segovia promueve el uso seguro de WhatsApp a emprendedores, pymes y ciudadanos del medio rural

Las localidades segovianas de Palazuelos de Eresma, La Granja, El Espinar y Otero de Herreros serán las localidades que se convertirán en los escenarios de la Semana ‘WhatsApp como motor de cambio’, que se celebrará del 28 al 29 de octubre en la comarca Segovia Sur.

Se trata de un programa de talleres y charlas gratuitas, con plazas limitadas, que acercará la innovación digital a emprendedores, pymes, administraciones locales y ciudadanía organizado por Incibe Emprende y Ciudadano Conversacional, con la colaboración de la Asociación Segovia Sur.

Así los municipios de la zona acogerán actividades formativas centradas en el uso seguro y estratégico de WhatsApp, así como en la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito empresarial y municipal. Con el desarrollo de este programa se pretende demostrar que herramientas tan cotidianas como WhatsApp, combinadas con inteligencia artificial y buenas prácticas de ciberseguridad, pueden transformarse en aliadas para el desarrollo local, informa Ical.

Aprender, conectar y transformar

El programa combina formación técnica, emprendimiento digital y seguridad conversacional. Las actividades se reparten en diferentes espacios de referencia en la comarca, acercando la innovación a cada rincón de Segovia Sur. Comenzará el martes 28 de octubre con el taller ‘Creación de asistentes en WhatsApp para potenciar tu negocio’ de 9.30 a 17.30 horas en el Edificio Vicam en Palazuelos de Eresma.

Por la tarde, la propuesta se trasladará hasta el salón de actos del Ayuntamiento de La Granja con el taller ‘WhatsApp para vender más de modo seguro’ de 18 a 20 horas. Ya el miércoles 29 la jornada comenzará a las 10 horas en el Espacio coworking de El Espinar con el taller ‘Cómo usar WhatsApp al 100% de modo seguro’, que se alargará hasta las 12 horas.

Este mismo taller se desplazará hasta la Biblioteca municipal de Otero de Herreros de 12.30 a 14.30 horas. Por la tarde, a las 16 horas, de nuevo el salón de actos del Ayuntamiento de La Granja acogerá el taller ‘WhatsApp para vender más de modo seguro’.

WhatsApp, ciberseguridad e innovación para empresas

Bajo el lema ‘Conectando Segovia: WhatsApp como motor de cambio’, esta edición de la gira nacional promovida por Incibe Emprende y Ciudadano Conversacional pone el foco en las oportunidades que la digitalización ofrece a las zonas rurales y pequeñas empresas.

El objetivo es impulsar el uso seguro de las tecnologías conversacionales y de la inteligencia artificial aplicada a WhatsApp como herramienta de comunicación, marketing y atención ciudadana.

La propuesta persigue que emprendedores, técnicos municipales, asociaciones locales y comercios encuentren en WhatsApp un aliado para mejorar la eficiencia, reforzar la confianza digital y crear nuevas oportunidades de negocio en el entorno rural.

Así, la Semana ‘WhatsApp como motor de cambio’ llega a la provincia como un ejemplo de cooperación entre entidades para impulsar la transformación digital desde lo local. La propuesta busca, no solo formar en herramientas tecnológicas, sino generar comunidad, favorecer la inclusión digital y reforzar el papel de los municipios rurales como motores de innovación sostenible, según expusieron desde Segovia Sur.