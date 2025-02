Sonia Lalanda tilda de “picadora de carne” a Vox y dice que no le ha notificado su suspensión de militancia

Sonia Lalanda calificó a Vox de “picadora de carne” y aseguró que todavía no había recibido notificación alguna sobre su suspensión de militancia, de la que aseguró haberse enterado por los medios de comunicación. Además, explicó que se trata de un acto administrativo recurrible y lanzó un aviso a su formación: “Puedo coger el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional e ir al juzgado a defenderme, pero no tengo notificación alguna”.

En su comparecencia para explicar su situación, Lalanda, que no piensa entregar el acta municipal, indicó que el pasado mes de octubre se le abrió expediente porque el partido no estaba de acuerdo con una serie de publicaciones en sus redes sociales en los que mostraba “su disconformidad con lo que estaba ocurriendo en el partido. La denuncia fue de María Ruíz, la vicesecretaria nacional de Organización”, apuntó.

Asimismo, aseguró que le ordenaron retirar una publicación en el que hablaba de recuperar a Espinosa de los Monteros, pero ella decidió no borrarla. “Entré en política libremente y defiendo mis ideas de esa manera”, afirmó. “Con todo eso se me abrió expediente, son dos faltas leves, pero como soy cargo público es una falta grave lo que supone seis meses de suspensión de militancia y apartarme de la representación del partido como cargo público”, agregó.

Posteriormente, afirmó que presentó un recurso de reposición, que dice, fue ratificado y posteriormente otro de alzada ante el Comité Ejecutivo Nacional, “que es lo que se ha resuelto ayer”. Además, reconoció haberse enterado por los medios de comunicación de su suspensión y manifestó que se trata de un acto administrativo recurrible, pero de momento indicó que no puede hacerlo porque no tiene “notificación alguna”. “Estoy convencida de que su intención es expulsarme porque este no es el Vox en el que yo entré y no me voy porque considero que Vox está secuestrado por una oligarquía que no está atendiendo a los principios fundacionales”, aseguró.

En ese sentido, Lalanda consideró que existe una guerra establecida desde hace años entre el actual portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, y ella. “Se les ha hecho la boca agua y se han dedicado a decir que me habían expulsado del partido y yo ayer me levanto con esa noticia sin haber recibido nada. Me tienen que dar traslado de ese expediente y tengo derecho a hacer alegaciones, todo tiene sus cauces porque estamos en un estado de derecho", apuntó.

La todavía concejal en el Ayuntamiento de Palencia señaló que entre las consecuencias que tendría su suspensión en el partido “no podría votar en las convocatorias del partido" y que, a efectos municipales “no tiene ninguna consecuencia" porque para que deje de ser portavoz tendría que renunciar ella, ser expulsada del grupo o ser el partido el que la echara, previo expediente, algo que tendría que acreditar en el Ayuntamiento. "Por lo tanto, repercusiones prácticas: ninguna".

Finalmente, Lalanda sentenció que no se plantea dejar el acta de concejal en el Consistorio de la capital. “Creo que los programas electorales son contratos sociales y si me presento con un proyecto ante los ciudadanos y en tanto en cuanto lo esté cumpliendo no debo hacerlo”, concluyó.