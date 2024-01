Soria ¡YA!: "La provincia nunca ha sido tan importante en las Cortes de Castilla y León"

Soria ¡YA! ha hecho un repaso de su actividad en las Cortes de Castilla y León durante 2023. Los procuradores Ángel Ceña, Vanessa García y Juan Antonio Palomar han resumido en rueda de prensa las iniciativas llevadas al parlamento autonómico, tanto en pleno como en comisiones. Para los sorianistas, “nunca se ha hablado tanto de Soria, nunca ha sido tan importante, lo que demuestra que nuestra presencia en las instituciones es necesaria y útil para abordar los problemas y necesidades de la provincia sin tutelas externas”.

Durante 2023, los parlamentarios de Soria ¡YA! han hecho más de treinta preguntas en pleno al presidente de la Junta y a consejeros; han defendido tres proposiciones no de ley en pleno y treinta y tres en comisión; además de llevar tres interpelaciones de diferentes temas de política general, siempre con Soria en el centro, con sus consiguientes mociones ante el pleno.

Soria ¡YA! valora positivamente el trabajo llevado a cabo por sus tres procuradores, con iniciativas que han tenido a Soria y los sorianos en el foco, aunque lamentan que prácticamente todas las propuestas que han defendido se hayan encontrado con el muro del bipartito de PP y Vox. “Por ejemplo, de las treinta y tres PNL que hemos defendido en las diferentes comisiones de las Cortes, hemos conseguido sacar adelante seis, el resto han sido tumbadas por los partidos del gobierno, que no dan lugar siquiera a negociar, aunque en muchas ocasiones versaban sobre cuestiones en las que el Partido Popular se había comprometido con los sorianos”, lamentan.

En este sentido, los procuradores por Soria han señalado que “quizá las propuestas que más nos han dolido que no salieran adelante por el rodillo PP-Vox fueron la PNL para el retorno a Soria de los estudios de Medicina, que contó con el voto en contra del procurador soriano del PP Pedro Antonio Heras y la abstención del procurador del PSOE Ángel Hernández; el avión contra incendios en El Amogable; el rechazo a asumir los costes por el traslado de pacientes fallecidos en otros hospitales fuera de la provincia al lugar de residencia del enfermo; las propuestas que han tenido relación con la sanidad o el rechazo a todas y cada una de las iniciativas para de mejorar la red autonómica de carreteras en la provincia tal y como aparece en el Plan de Carreteras 2000-2020 de la Junta”.

Soria ¡YA! ha anunciado que en los presupuestos de Castilla y León para 2024 presentarán las enmiendas necesarias para mejorar las cuentas autonómicas, incidiendo en las necesidades de la provincia. “Si Mañueco no lo evita antes, aún tenemos dos años para seguir defendiendo los intereses de la provincia y los sorianos, y es lo que vamos a hacer, por muchos palos que nos pongan en las ruedas los partidos a los que les molesta nuestra presencia” destacan los sorianistas en nota de prensa.

Otro de los puntos abordados en la rueda de prensa de Soria ¡YA! ha sido la campaña de buzoneo llevada a cabo por el movimiento ciudadano durante las pasadas fiestas de Navidad. A través de un folleto, los sorianistas han querido dejar patente las reclamaciones que habrían llevado a las Cortes Generales (Congreso y Senado) de haber conseguido representación. “Lo hemos visto esta semana, un solo voto en el Congreso puede inclinar la balanza a un lado u otro, por lo que, de haber conseguido la confianza de los sorianos, podríamos haber jugado nuestras

cartas para traer a la provincia miles de millones de euros en inversiones. Estar en el Congreso sirve, lo demostró Teruel Existe. No tener voz allí nos ha sacado de la agenda de Pedro Sánchez y los problemas de la España vaciada, los de Soria, ya están en un cajón porque hay que beneficiar a los de siempre y no hay nadie que nos defienda”, han insistido los portavoces de Soria ¡YA!.

Los sorianistas no han querido dejar pasar la oportunidad de criticar la falta de compromiso del Gobierno de España con Soria en cuanto a la reapertura de la línea férrea Soria-Castejón, los retrasos en el tren Soria-Madrid y la aplicación en sus máximos de las ayudas al funcionamiento para empresas. Para Soria ¡YA! es lamentable que los cargos electos del PSOE por Soria, Luis Rey y Javier Antón, “saquen pecho y hablen de envidia con un tren que sigue llegando tarde a Madrid y Soria, que carece en muchas ocasiones de calefacción y que se olvida a viajeros, a pesar de los 90 millones de euros gastados. O que echen balones fuera cuando se anuncia que el resultado del estudio de viabilidad de la Soria-Castejón no se conocerá hasta mediados de este año y que el diseño de los corredores emplaza a esta línea de ferrocarril a 2050, dentro de 26 años. Recordemos que fueron gobiernos del PSOE los que desmantelaron el tren en la provincia, y de esos polvos estos lodos”, denuncian.

En este sentido, los sorianistas se alegran de que, por fin, los representantes del PSOE en Soria se hayan dado cuenta de que el servicio VTC a Calatayud es “una chapuza y que urge mejorarlo. Aunque seguimos pensando que se debería retomar el autobús de línea regular que canceló el Ministerio de Transportes sin que recorriera un solo metro, ya que es competencia exclusiva del Gobierno central autorizar esta concesión” recuerdan desde Soria ¡YA!.

Del mismo modo, Soria ¡YA! lamenta el conformismo de los representantes socialistas sorianos en el Congreso y el Senado en cuanto a las “insuficientes y raquíticas” ayudas al funcionamiento. Para el movimiento ciudadano “lo que tenemos ahora es mejor que nada”, pero han recordado que la Comisión Europea autoriza al Estado español aplicarlas en hasta en un 20%, y “el gobierno de Sánchez solo ha puesto en marcha un mínima parte de su potencialidad y alcance. Para que sean realmente útiles se deben aplicar en sus máximos, equiparar las empresas existentes y las de nueva creación a la hora de recibir la bonificación, incluir a los autónomos y eliminar las diferencias en el porcentaje de aplicación en función de los habitantes de los municipios establecidas en las actuales ayudas”.

En cuanto a las declaraciones de Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, sobre estas ayudas, Soria ¡YA! le recuerda que “la Junta también puede participar en ellas y aportar recursos a empresas y autónomos haciendo uso de ellas, y que de momento no pueden aplicarse a otros territorios. No es que no haya otros territorios afectados, Zamora es un ejemplo sangrante de despoblación, es que la Comisión Europea las ha autorizado para Soria, Teruel y Cuenca, las tres provincias más afectadas por este problema y las únicas con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Todo esto el señor Fernández Carriedo lo sabe, pero sólo quiere despistar”.

“Cuando en las Cortes le pedimos a Fernández Mañueco políticas diferenciadoras para luchar contra la despoblación que sufre Soria, él dice que queremos privilegios y nos llama nacionalistas. Si la Junta pide al Gobierno de Sánchez políticas diferenciadoras para luchar contra la despoblación en Castilla y León, ¿eso qué es?”, se han preguntado los procuradores de Soria ¡YA!