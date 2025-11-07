Los trabajadores de Paradores se hartan del "abandono" que sufren y amenazan con una "cálida" Navidad en las calles

Los trabajadores de Paradores de Castilla y León se hartan del "abandono" al que están sometidos por parte del Gobierno de España y se han vuelto concentrar este viernes a las puertas de sus centros de trabajo en todas las provincias, para denunciar y visibilizar esta situación que arrastran desde hace más de cuatro años.

Los empleados se quejan de la actitud de la alta dirección de empresa, que quieren dejar pasar el tiempo esperando que el conflicto se diluya y eludir su responsabilidad, y reclaman un “convenio justo”, que mejore sus "precarias" condiciones laborales con salarios "ridículamente insuficientes” .

Asimismo, demandan medidas para conciliar, sobre todo en el de departamento de comedor y cocina donde el horario normalmente se extiende durante cuatro horas por la mañana y tres horas y media por la tarde-noche, incluyendo fines de semana y festivos.

Salarios justos, con los que la plantilla pueda llegar a fin de mes; la implantación “definitiva” del plan de pensiones y un programa que recoja el desarrollo profesional, estabilidad en el empleo, jornadas parciales mínimas garantizadas, mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, jubilaciones parciales, reducción progresiva de jornada y una planificación anticipada de turnos “que permita una conciliación real”, son las demandas prioritarias de UGT, CSIF y CCOO.

Los sindicatos señalan que la empresa se encuentra en un “contexto de bonanza económica”, ya que Paradores ha alcanzado este verano un récord histórico” con un incremento del dos por cinto en beneficios y una ocupación media del 86 por ciento, que ha permitido alcanzar el 94 en algunas comunidades.

Además, ha realizado “inversiones millonarias” en sus establecimientos y campañas publicitarias, “proyectando una imagen de sostenibilidad, digitalización e innovación”. Por esta razón, los sindicatos convocantes, UGT, CSIF y CCOO, reivindican, “al menos, el mismo esfuerzo para las personas trabajadoras de Paradores, mejorando sus condiciones laborales”, informa Ical.

“La plantilla está cansada de ser siempre la que paga las consecuencias. Cuando la situación es difícil, llegan los recortes; cuando es favorable, solo hay silencio, excusas y se dilata la negociación en el tiempo”, afirman, al tiempo que advierten de que “si no hay avances reales se dará un paso más contundente”, con unas “cálidas Navidades”.