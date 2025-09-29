La trayectoria y colecciones del Museo Esteban Vicente, ahora también en pódcast

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente continúa avanzando en su objetivo de darse a conocer al exterior, haciendo uso, para ello, de las nuevas tecnologías.

Su directora, Ana Doldán de Cáceres, ha presentado este lunes junto al vicerrector del campus de la UVa en Segovia, Agustín García Matilla, el proyecto que unirá a ambas instituciones a partir d este miércoles: el pódcast ‘Expresión Arte’.

“Hemos querido crear un espacio al que pueda acceder todo el mundo, en el que converjan el pasado del Museo y del edificio y su presente, a través de sus exposiciones y actividades y el recuerdo permanente de Esteban Vicente y su obra”, afirmaba Ana Doldán, quien añadía que los distintos episodios del pódcast comenzarán pasado mañana con un programa explicativo piloto de apenas ocho minutos. El programa, en principio, se celebrará cada dos semanas aunque más adelante podría ser semanal, según desvelaba, en el que habrá testimonios de artistas contemporáneos, comisarios o galeristas en audios de no más de veinte minutos.

Doldán explicaba que cada uno de ellos estará dividido en cuatro secciones: una primera dedicada a Esteban Vicente y su colección, una segunda destinada a las exposiciones temporales, la tercera enfocada a las actividades y una última que, bajo el título ‘Gabinete de curiosidades’ “abrirá el Museo por dentro, revelando los secretos y respuestas a preguntas técnicas o decisiones invisibles que permiten dar continuidad y reconocimiento al legado de Esteban Vicente.

"El formato elegido es idóneo por su accesibilidad para cualquiera que quiera escucharlo y durante la presentación de ‘Expresión Arte’ esperaba que sus distintos episodios puedan generar emociones, aprendizaje, debate y reflexión, al tiempo que den a conocer el Museo e inviten a los oyentes a visitar sus distintas exposiciones", apuntaba.

El campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid será protagonista, ya que cederá el laboratorio de Audiovisuales para la grabación y postproducción de cada uno de los pódcast. A su vez, está previsto que alumnos de diferentes titulaciones participen en el proceso de producción y edición del mismo e, incluso, es posible que también colaboren con Ana Doldán en las conversaciones y entrevistas con los profesionales y artistas participantes en los programas, como ya lo ha hecho el periodista, profesor y actual jefe de prensa del campus, Manuel Pacheco.

A lo largo de sus episodios, ‘Expresión Arte’ buscará, desde contextualizar la figura del artista tureganense en la Historia del siglo veinte hasta dar visibilidad a las exposiciones temporales, pasando por fomentar la participación del público en los talleres, conciertos, visitas o actividades familiares que se proponen desde el Museo o divulgar sobre la importancia de la conservación, la restauración o la iluminación de las obras. De este modo, cómo se gestó el Museo, qué importancia ha tenido la mujer en la Historia del Arte -al hilo del proyecto expositivo ‘Mujeres artistas en la España contemporánea’-, de qué manera se pueden unir diferentes disciplinas culturales o qué curiosidades esconde el transporte de obras de arte, serán algunos de los temas que se abordarán en los próximos episodios del pódcast.

Para conocer las respuestas, bastará con acceder a Spotify o a la web del Esteban Vicente (www.museoestebanvicente.es), donde cada uno de estos capítulos será publicado, dispuesto a dejar que los amantes del arte contemporáneo y el resto de personas curiosas descubran las historias y emociones que se esconden en cada una de las salas del Museo.