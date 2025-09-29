Marta Fernández, triple medallista en el Mundial de Natación Paralímpica de Singapur

Buena actuación la de los nadadores castellano y leoneses Marta Fernández y Luis Huerta en el Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica de Singapur, donde han cumplido con nota.

Y es que tanto la burgalesa como el vallisoletano consiguieron mejorar sus marcas con respecto a los Juegos Paralímpicos de París de hace tan solo un año.

La competición del Centro Acuático OCBC fue una de las de más nivel de la historia, a juicio de los técnicos, y la propia nadadora burgalesa tuvo que emplearse a fondo para brillar con la selección española.

Fernández logró tres medallas en la piscina, con el récord incluido en los 100 libres, prueba en la que consiguió la plata con un tiempo de 1:29:77. Fue el broche a un Mundial marcado por los problemas de aclimatación, por la humedad y el calor.

Aún, y sin otros problemas físicos, la nadadora del CD Fusion logró también la plata en los 50 libres (43:12); y el bronce en los 50 espalda (56:56).

Por su parte, Luis Huerta se coló en la final de los 200 libres, su prueba. Fue precisamente en su clase la S5 donde el nivel deportivo se elevó de forma considerable, y la llegada de nuevos nadadores recalificados de clases superiores, perjudicó el puesto del vallisoletano, que finalizó octavo, con una marca de 2:44:92

El nadador pucelano no pudo meterse en más finales, pese a la mejora, pero contribuyó al cuarto puesto del relevo 4x50 libres de 20 puntos, en el que compitió junto a Toni Ponce, la propia Marta Fernández y Leyre Ortí. El combinado español consiguió la cuarta posición por detrás de Ucrania que se llevó el oro, de Brasil que fue plata y Estados Unidos que se adjudicó el bronce.

La delegación española paralímpica cerró su participación en el Mundial con un total de 24 medallas (6 oros, 12 platas y 6 bronces).

Los nadadores, tras descansar unos días, arrancarán pronto una nueva temporada pensando en el Europeo del próximo año.