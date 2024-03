La UCAV celebra la jornada de presentación del Family Global Compact

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha acogido la jornada de presentación del Family Global Compact, el programa de acciones para promover la familia en el mundo a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia.

Doña Lydia Jiménez, directora del Consejo Directivo de la UCAV, ha puesto en valor los veinticinco años de actividad del Instituto Berit de la Familia y ha recalcado la importancia de la familia, “un tema medular en los estudios de esta Universidad”.

En palabras de Luis Carlos García, director del Instituto Berit, el Family Global Compact “va a presentar cómo se quiere estudiar y hacer hincapié en que la familia no solo es un fruto para la propia familia, si no los beneficios que aporta a la sociedad, al resto del mundo y a todos nosotros el que existan estas familias que hoy en día parece que están poco de moda y que parece que no están en vigor”.

Por su parte Gabriela Gambino, subsecretaria de Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida del Vaticano, ha afirmado que “se está haciendo mucho trabajo con la pastoral familiar” y espera que la UCAV “se pueda unir a este pacto para trabajar con muchas otras Universidades para seguir presentando a las nuevas generaciones la importancia y la belleza de la familia fundada sobre el matrimonio entre hombre y mujer”.

El Pacto Global para la Familia aboga por la formación de alianzas entre las comunidades cristianas y las universidades católicas para poner en valor uno de los sectores más atacados de la sociedad: la familia antropológica cristiana, activando un proceso de colaboración y diálogo.