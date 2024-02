La Universidad de Salamanca no retirará su medalla a Petro, como mantuvo el honoris causa a Lula da Silva

El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Ricardo Rivero, ha asegurado este jueves que no retirará la medalla al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como le exige Vox, del mismo modo que no quitó el honoris causa al mandatario brasileño Lula da Silva cuando recibió "muchas más presiones" para ello.

"Los reconocimientos se dan en un momento determinado. Petro es egresado de la USAL y esa fue la principal razón por la que se le da. En seis años como rector me han pedido que retire tres honoris causa y uno porque la persona estaba en la cárcel, Lula", ha explicado durante una rueda de prensa Rivero.

Y ha continuado: "Además de generar un incidente diplomático, eso habría sido un gran error. Me han pedido que retire reconocimientos por situaciones reputacionales y eso habría sido injusto. Me pide que retiren cosas todo el tiempo, símbolos destrozando edificios, cuadros del edificio histórico".

El choque entre Vox y la Universidad de Salamanca comenzó este lunes después de que el presidente de ese partido, Santiago Abascal, dijera el fin de semana en Estados Unidos que la institución académica era una "máquina de censura y adoctrinamiento", un "ataque" al que Rivero respondió de inmediato con un inusual comunicado en el que consideraba que esas declaraciones demuestran una "ignorancia irresponsable sobre la vida institucional de la casa de estudios".

Vox dirigió después sus ataques al propio rector y a la decisión de reconocer a Petro, un presidente de izquierdas al que el partido de Abascal ha descrito como "un colaborador de los narcos que demoniza la historia de España".

En ese mensaje en la red social X, Vox publicó un vídeo de Petro, quien fue distinguido en mayo de 2023 con la medalla de la Universidad de Salamanca, el máximo reconocimiento que la casa de estudios también ha otorgado a otros dirigentes de países con los que la institución mantiene colaboración estrecha.

"Nunca he aceptado ninguna de esas peticiones (de retirar reconocimientos o imágenes). Todo el mundo tiene su valoración de la historia y las personas. También me pidieron que se la retirara, y con muchas más presiones, a Lula da Silva. Imagínense el conflicto diplomático que habríamos generado, y cómo se habrían perjudicado los intereses españoles en Brasil a largo plazo", ha indicado Rivero este jueves.

El rector ha defendido que su política en sus seis años de mandato ha sido la de "no montar líos con esas cosas" porque no se siente "legitimado para reescribir la historia", y que su criterio es "no hacer caso a nadie que quiera imponer su criterio sobre el del estudio".

"Y en este tema incluyo a Lula, a Francisco de Ayala, a Plácido Domingo y otros muchos símbolos que hay en la universidad. Esto sólo genera polémica y perjudica la imagen de la institución", ha añadido.

"Todo el arco político ha reconocido al final el prestigio de la USAL”

El rector ha valorado que al final de esta semana "difícil", todo el arco político "ha reconocido el prestigio internacional de la Universidad de Salamanca", incluido Vox, ha remarcado.

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), dijo este miércoles que la USAL es una institución con "un prestigio enorme", y que para "preservar ese prestigio centenario" es "necesaria" la propuesta de su partido en las Cortes regionales para retirar la medalla a Petro.

Sobre las críticas de Vox a los contenidos impartidos en la USAL, Rivero ha destacado que en la oferta formativa de la casa de estudios "se están expresando todas las formas de pensar", y ha reivindicado la "defensa de la igualdad de género" y de "los valores propios de la mejor tradición de los derechos humanos".

Y respecto a las duras acusaciones de Vox sobre su desempeño como rector, Rivero ha dicho que de eso "no se va a defender" porque su gestión la pueden criticar, como la de cualquier cargo público, y que él se concentra en proteger "el prestigio de la institución".