UPA defiende su acuerdo con el Ministerio: "Se recoge el 90% de las reivindicaciones agrarias"

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)ha defendido este miércoles su acuerdo con el Ministerio de Agricultura, por el que decae su participación en las movilizaciones del campo, en la “responsabilidad” por las “soluciones” conseguidas para agricultores y ganaderos ante “la incertidumbre” por la cercanía de cuestiones como la presentación de las solicitudes de PAC o la declaración de la renta. pero, también, porque “no se podía esperar eternamente” a lograr el cien por cien de las peticiones enarboladas en las manifestaciones del sector agrario.

No obstante, el secretario general de la organización profesional agraria en Castilla y León, Aurelio González, ha apuntado que este acuerdo no agrieta la alianza que UPA mantiene con COAG en la Comunidad. “No está en riesgo”, aseguró, en declaraciones recogidas por Ical, al señalar que ya en el convenio de unidad de acción entre ambas organizaciones se especifica que son dos opas y defienden “juntos” en lo que coinciden y por separado cuando mantienen “una postura diferente”.

En todo caso, decía que UPA está abierta a que tanto COAG como Asaja y el resto de organizaciones profesionales agrarias se unan no solo al acuerdo con el Ministerio, sino a las demandas que se le enviaron a la Junta la semana pasada y entre las que se encuentran 30 reclamaciones para ampliar y poner en marcha las medidas acordadas con el Gobierno.

Unas medidas que, según Ramos, no se podían “dejar caer” porque “con independencia de las medidas de simplificación de la PAC conseguidas, había un paquete de fiscalidad, financiación, seguros agrarios e incorporación de jóvenes que conllevaba una cuantía de más de 2.000 millones de euros que no se podía perder” para el conjunto del sector en el país.

Por ello, el líder nacional de la opa justificaba la firma recordando que desde UPA “da igual gobierne quien gobierne” tanto para negociar como para reivindicar, y que por ello salieron a las calles y carreteras durante los meses de enero y febrero pero que “fueron perdiendo fuelle” a partir de entonces y, tras la reunión con Luis Planas el 28 de febrero, se tomaron un mes para reflexionar sobre las medidas propuestas hasta firmar el documento el 3 de abril.

Frente a las críticas, defendía que su organización no es la que rompe la unidad de acción porque “ninguna organización ha criticado las medidas” acordadas con el Ministerio sino “solo que hayamos firmado. Pero alguien tenía que hacerlo, no podemos estar eternamente esperando”, sentenció.

Y añadía que para el desarrollo de algunas de las medidas acordadas era necesaria la firma de, al menos, una organización agraria para que Agricultura pudiera exponer el acuerdo ante otros ministerios como Hacienda, porque incluye cuestiones de fiscalidad y financiación para las que “el dinero tiene que salir de otros departamentos”. Asimismo, la firma del acuerdo permite a UPA formar parte de la comisión de seguimiento de las medidas, para asegurar que estas se pongan en marcha.

Ramos aseguraba que entre las medidas que se recogen en el acuerdo destaca la eliminación de la obligación de rotar y dejar el 4 por ciento de barbecho hasta finales de 2027; reducir las exigencias de los ecorregímenes; que el cuaderno digital sea voluntario; simplificar los controles y permitir que no haya que enviar fotos georreferenciadas, además de eliminar la identificación electrónica o la obligatoriedad del veterinario en la explotación.

Cuestiones, todas ellas, relativas a la PAC, aunque en materia de acuerdos comerciales con terceros países, señalaba que se ha llegado “hasta donde se ha podido” y que, al menos, en España se va a aplicar el límite cero para los productos que contengan residuos de aquellos fitosanitarios que en Europa no se pueden utilizar, para lo que, además, se multiplicarán los controles.

Y a todo ello, decía, se suma el grupo de trabajo con las opas al que se ha comprometido el Ministerio para hacer el seguimiento “en exportaciones e importaciones” de los principales productos.

También defendía la Ley de la Cadena Alimentaria y el acuerdo para que la AICA “pase a ser agencia estatal, con más personal y medios” para el control del funcionamiento de la cadena, así como el programa que permitirá que agricultores y ganaderos presenten denuncias ante incumplimientos de la ley “sin miedo a represalias de las empresas”.

Y reivindicaba igualmente el hecho de que se haya “salvado el sistema” de los seguros agrarios con medidas como que “cuando vengan daños extraordinarios, no se van a pagar con el dinero que sale del presupuesto propio de los seguros”, lo que incrementaba las pólizas. También sostenía la importancia tanto de la consecución de una línea de crédito para financiación de 800 millones de euros como el mantenimiento de la devolución del impuesto especial de hidrocarburo, frente a la “amenaza” de que los 400 millones que cada año se devuelven “se perdiesen”.

"Se recoge más del 90 por ciento de las peticiones que hacíamos las tres organizaciones profesionales agrarias en el documento que le entregamos al propio Planas, y ahora queda que las comunidades autónomas se impliquen”, finalizaba.

Iglesias, Lumbreras y Donaciano Dujo en Salamanca David Arranz Ical

Asaja se desmarca

Por su parte, el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, insistía este miércoles en que su organización se desmarca del acuerdo rubricado entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con otras dos opas, Unión de Uniones y UPA, por “coherencia y seriedad” ante un paquete de 43 medidas que considera “insuficiente”.

“No entendemos cómo UPA o la Unión de Uniones han dicho sí, cuando un mes antes habían tachado estas medidas de insuficientes. Asaja seguirá presionando al Gobierno de las maneras que correspondan para conseguir rentabilidad, que los demás ministerios estén a la altura, y para conseguir viabilidad en las explotaciones agrícolas y ganaderas”, decía Dujo antes de la celebración de la XXXIII Asamblea General de Socios de Asaja Salamanca, que sirvió para entregar la insignia de oro de la organización al periodistas César Lumbreras.

En este sentido, recordaba el líder de Asaja que, en el acuerdo, existen “temas trascendentales” que no se han tocado y que no todo dependía de la cartera encabezada por Luis Planas. “Hay ministerios que no nos han hecho ni caso, como el de Transición Ecológica en todo lo que es agua o fauna salvaje. Y Hacienda, Seguridad Social y Consumo tampoco han estado a la altura. Por lo tanto, se agradecen, se reconocen las medidas que Agricultura ha puesto, pero en su conjunto son insuficientes. Y de insuficientes las habían calificado todas las organizaciones agrarias cuando se presentaron la primera vez”, finalizaba.