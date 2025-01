Valladolid levanta el telón de una nueva edición de "Pingüinos" que se antoja multitudinaria

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, informó hoy que el espacio de la Antigua Hípica Militar pasará a llamarse 'Pingüinos Arena' en homenaje permanente a uno de los eventos más diferenciadores de la ciudad de Valladolid y con un arraigo y reconocimiento que traspasa nuestras fronteras.

Así lo anunció durante su visita técnica a la zona donde la edición de 'Pingüinos 2025' arranca hoy bajo el lema 'Vívelo, recuérdalo' con unas cifras de participación positivas que prevén superar los 40.000 participantes. Carnero aseguró que este nombramiento se debe a que precisamente este espacio municipal, gestionado por la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, “tiene su sentido gracias a la celebración de 'Pingüinos'. La concentración puso de manifiesto la gran capacidad y buena ubicación del espacio y a partir de ese momento, se comenzó a utilizar para otros grandes eventos de la ciudad como festivales o conciertos”, aclaró.

Una cifra alta y consolidada de ediciones, quien hizo un llamamiento a todos los amantes de las motos para que se acerquen a Valladolid a disfrutar de la principal concentración motera invernal que hay en Europa, sin olvidar la hospitalidad de los vallisoletanos, algo fundamental para que “nos conozcan y vuelvan en otras épocas”.

Aun así, puso énfasis en el ámbito de la seguridad para poder disfrutar del evento, por lo que reseñó la habilitación del servicio de autobuses lanzadera a través de AUVASA cada 15 minutos con conexión a la plaza de Poniente. Todo ello permite que los amantes del motor puedan disfrutar de la noche, de la campa, de los municipios del entorno y de la propia ciudad. Todo ello unido junto a un dispositivo de seguridad preparado en coordinación con Policía Local, Nacional y Guardia Civil, así como efectivos de Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja.

Repercusión

La repercusión económica de Pingüinos es fundamental, porque en la mayoría de lugares, después de las Navidades no acontece nada, pero en Valladolid se sigue estirando las fiestas, donde se produce una alta ocupación hotelera, puntualizó junto a la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez.

“Mañana seguro que estará a tope, pero también faltará la gente del sábado, ya que la llegada de los participantes depende de los descansos y vacaciones en sus respectivas vidas laborales”, comento el portavoz de la concentración motera, José Manuel Navas, quien dejó claro que “lo importante es que estén a gusto, porque se convierten en embajadores de Valladolid y tenemos constancia de que vuelven en otras épocas”.

Detalló que cuentan con 140 socios en la organización, pero hay multitud de aspectos que están contratados y encargados a empresas, por lo que puso en valor el impacto en el ámbito laboral que produce la cita, no solo durante el fin de semana, sino desde los 15 días previos gracias a montajes e instalaciones. Es decir, en cada carpa gigante se encuentran 100 montadores o unos 40 personas de seguridad, esgrimió como ejemplo.

Superar el récord de ediciones pasadas no es algo que preocupe en exceso, afirmó, al centrar la atención en la calidad y la satisfacción de los asistentes y no en tener 1.000 participantes más. No obstante, trasladó que el tiempo les acompañará y la previsión es superar las cifras cosechadas en años anteriores, reconoció. Y es que, el objetivo es que “brille Valladolid y se vena motos por todos los sitios”, aseveró.