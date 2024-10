Valladolid sede del primer encuentro de producción audiovisual India-España

Este viernes 18 de octubre se han presentado las conclusiones de la primera edición del encuentro de coproducción España - India, que ha tenido lugar en Valladolid, tras el acto de presentación ante representantes de la industria del cine español en la Academia de Cine en Madrid, y de la segunda edición del laboratorio España-India de guionistas ‘Stories that Travel’ celebrado en Mallorca del 9 a 15 de octubre.

En el acto de presentación a los medios del resultado del trabajo realizado en Casa de la India-Valladolid, han intervenido el alcalde de Valladolid Jesús Julio Carnero, el embajador de la India en España Dinesh K. Patnaik, el coordinador de la Valladolid Film Commission y secretario general en funciones de la Spain Film Commission, Juan Manuel Guimeráns, el director de Casa de la India, Guillermo Rodríguez, el productor indio, Bobby Bedi, y Anna Saura, productora española.

Ambos eventos, laboratorio de guionistas y encuentro de productores, han sido organizados por la Fundación Casa de la India con el apoyo del Ministry of Information and Broadcasting del gobierno de la India y la Spain Film Commission en una iniciativa pionera que refuerza el plan de acción estratégico que quiere desarrollar la India con España en materia de cooperación en la industria del cine.

Un plan estratégico que abarcará la co-creación de guiones, las coproducciones, rodajes y distribución de cine. En el encuentro de coproducción celebrado en Valladolid, que ha contado así mismo con el apoyo de la Valladolid Film Commission y el Ayuntamiento de Valladolid, han participado siete productoras de la India y más de diez productoras de España, con ponencias y mesas redondas sobre el tratado de coproducción en materia audiovisual firmado entre España y la India en 2012 y los nuevos incentivos a las coproducciones y los rodajes que han puesto en marcha tanto el Gobierno de la India como el de España.

Como ha manifestado el alcalde, “hay que valorar muy positivamente el trabajo que se ha hecho, facilitado por la Casa de la India y la Film Comissión, en aras a la consecución de conseguir atraer a Valladolid producciones que permitan que Valladolid se convierta en un gran plató de rodaje”.

Por su parte, Juan Manuel Guimerans, ha añadido que “Valladolid en materia de cine llega a la India incluso antes que España, como país, porque gracias a la relación con la Casa de la India, ya se detectó hace años el enorme potencial de la India a nivel cinematográfico, y a día de hoy siendo India una de las mayores potencias fílmicas mundiales, hay que tener también en cuenta que España es el ‘hub’ audiovisual más importante de la Unión Europea, entonces que dos industrias de ese nivel se encuentren tiene todo el sentido y que lo hagan en Valladolid, especialmente”.

Las instituciones públicas dedicadas a la promoción del audiovisual y su difusión internacional de ambos países han tenido, igualmente, una participación activa en el encuentro. En el caso de India a través de Leena Narzary, Film Facilitation Office, y Aman Chandra, segundo secretario de la Embajada de la India; en el de España, con la intervención de Camilo Vázquez, subdirector general de promoción y relaciones internacionales del ICAA, Ministerio de Cultura, y Juan Manuel Guimeráns, secretario general en funciones de la Spain Film Commission.

En el encuentro, que ofreció a las productoras la oportunidad de realizar citas de trabajo personalizadas y de networking, se dedicó asimismo una sesión a la presentación de proyectos en la que guionistas y productoras españolas e indias pudieron hacer “pitches” de sus películas en fase de preproducción.

Además del encuentro de coproducción, a lo largo de la jornada se expusieron también las conclusiones del Taller de Guiones-Screenwriting Lab “Stories that Travel” celebrado en una segunda edición (la primera se desarrolló en Valladolid en 2023), en Mallorca del 9 al 15 de octubre con el apoyo de Mallorca Film Commission, y en el que los mentores especialistas Farrukh Dhondy, Vani Tripathi, Gurvinder Singh, Elena de Torres y Mercedes Castro dirigieron talleres para los seis guionistas seleccionados de la India y España.

El productor Bobby Bedi, de cuya productora Content Flow nace esta iniciativa de laboratorios de guionistas, anunció que tres proyectos de películas y guiones que han participado en este laboratorio están ya muy avanzados y también se presentarán en la edición de “Stories that Travel” que se celebrará en Goa en el marco del Festival Internacional de Cine de la India (del 20 al 28 de noviembre) que organiza el Gobierno de la India.

Mudras, primera película en coproducción oficial de España y la India

La presentación ha finalizado dando a conocer el rodaje del largometraje Mudras. Tejiendo hilos invisibles, primera película en coproducción oficial de España y la India, producida por Anna Saura en coproducción con Bobby Bedi y la productora castellano-leonesa de Marino Garcia, que inició su rodaje en la India (Kerala, Chennai y Bombai) en el mes de septiembre y que continuará su rodaje en España en las próximas semanas con escenas que se ubicarán en las calles de Valladolid, la Casa de la India, Abadía Retuerta y diversos paisajes de Valladolid y otras provincias de Castilla y León. El documental está dirigido por María Salgado y Bobby Bedi e interpretado por las bailarinas vallisoletanas Mónica de la Fuente y Nazaré de la Fuente.

La película representa un verdadero puente cultural entre el arte y patrimonio de la India y España, y cuenta con el apoyo del Ministry of Information and Broadcasting del Gobierno de la India, a través de los incentivos para coproducciones, así como el del Ayuntamiento de Valladolid, a través del programa Valladolid Ciudad creativa del cine UNESCO y los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística – Next Generation EU.