Vuelve al calor veraniego a estas zonas de Castilla y León

El tiempo sigue sin estabilizarse. Parece que esta "loco" ya que se pasa del frío al calor en un abrir y cerrar de ojos. Este lunes 6 de octubre volverá el "calor veraniego" de la pasada semana a pesar de que ya estamos más que instalados en otoño. Pero lo más sorprendente es que en la misma ciudad la diferencia entre las temperaturas mínimas y máximas puede superar los 20 grados, con lo que los castellanos y leoneses tendrán que salir de casa con abrigo y volver en manga corta. Así lo anuncia la Agencia Estatal de Meterología (AEMET) que señala un ascenso notable de las máximas en el tercio este y extremo norte.

También se esperan cielos poco nubosos o despejados, predominando las nubes altas, así como se espera nubosidad baja hacia el nordeste por la mañana, donde podría formarse alguna bruma o banco de niebla a primeras horas, y viento del noreste tendiendo a variable, flojo.

En cuanto a las temperaturas, AEMET prevé mínimas en descenso en la meseta y con pocos cambios en el resto, y máximas en ascenso, que podrá ser notable en el tercio este y extremo norte. En lo que se refiere a las ciudades, las mínimas oscilarán entre los tres grados de Soria; los cuatro de León; los cinco de Burgos y Palencia; los seis de Ávila y Salamanca; los siete de Valladolid y Zamora; y los ocho grados de Segovia.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de la Comunidad, por su parte, se situarán entre los 23 grados de León; los 24 de Burgos y Palencia; los 25 de Ávila, Soria y Valladolid; los 26 de Segovia; y los 27 grados de Salamanca.