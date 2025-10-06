La "catedral" subterránea que ofrece un paisaje karstico único en el mundo

El turismo rural se ha convertido en uno de los planes idelas para disfrutar en otoño. Y algunos de sus principales atractivos son las numerosas cuevas que existen en España. Muchos son los recursos pero hay una cueva, que está considerada como una auténtica "catedral subterránea" que ofrece un paisaje kárstico único en el mundo.

Con más de 10.000 cuevas, España cuenta con un patrimonio natural de valor incalculable bajo tierra. Las cuevas ofrecen un tipo de turismo ecológico que está ganando terreno entre los amantes de la naturaleza. Muchas de ellas están escondidas y no son visitables, pero hay tres en todo el territorio que sí, y son tres de las más espectaculares de nuestro país.

Una cueva o caverna es una cavidad natural del terreno causada por algún tipo de erosión de corrientes de agua, hielo o lava, o menos común, una combinación de varios de estos factores. En el más común de los casos, las cuevas se forman por la disolución de la roca caliza por parte del agua ligeramente ácida.

A veces es apta para servir de cobijo a animales y seres humanos, pudiendo ser acondicionada para vivienda en forma de casas cueva y otros usos antrópicos. Generalmente son húmedas y oscuras; en algunas solo cabe una persona, mientras que en otras, como la red del Parque Nacional de Mammoth Cave (Kentucky), tienen kilómetros de extensión. Hay cavernas muy profundas como en Abjasia, donde se alcanza el mayor desnivel en la Cueva Veryovkina con más de 2.000 metros bajo el nivel de la superficie.

Pero en esta ocasión la nueva de la que estamos hablando es uno de los paisajes kársticos más espectaculares. Un complejo kárstico es una formación geológica caracterizada por paisajes modelados por la acción del agua sobre rocas solubles como la caliza, la dolomía o el yeso. Este proceso, llamado karstificación o modelado kárstico, crea diversas formas de relieve, tanto en la superficie (lapiaces, dolinas) como en el subsuelo (cuevas, simas), y se distingue por el drenaje subterráneo de los ríos a través de la roca disuelta.

Los complejos kársticos se forman en macizos de rocas como la caliza, la dolomía, el yeso o la sal, que son susceptibles a la disolución por el agua. El agua de lluvia, al mezclarse con el dióxido de carbono, se convierte en ácido carbónico, el cual disuelve y descompone la roca, formando cavidades y un relieve característico.

Las Cuevas del Águila

Pues el complejo kárstico más destacable de nuestro país, y que se se ha convertido en una de las principales joyas geológicas no es otro que las Cuevas del Águila, que se encuentran en las inmediaciones de Ramacastañas, en la provincia de Ávila, ofrecen un paisaje inédito en medio de la tónica granítica de la Sierra abulense de Gredos y sus alrededores.

Las Grutas del Águila están situadas en una zona relativamente extensa, formada por calizas cristalinas fuertemente plegadas que la erosión del aire ha dejado reducida a unos cerros de poca altura, que se elevan entre los ríos Arenal, Avellaneda y Tiétar. Es una cavidad kárstica originada por una serie de procesos geológicos. Esta gruta se ha desarrollado sobre calizas Paleozoicas del Cámbrico inferior (alrededor de 500-540 millones de años). El aspecto visual que presenta hoy, en cuanto a formaciones calizas, podría datarse en 12-14 millones de años.

Las filtraciones del agua del lluvia y corrientes de aguas subterráneas, dieron lugar a una gran cavidad (fase erosiva). Pasado en tiempo, la Cueva deja de funcionar como conducciones subterráneas. Desde ese momento la lenta filtración de las aguas superficiales, provenientes de la lluvia y cargadas de CO2, disuelven el carbonato cálcico, dando lugar de una forma muy lenta, a los distintos tipos de concreciones o espeleotemas hallándose en máximo esplendor todas sus formas conocidas estalactitas, estalagmitas, tours,coladas, excéntricas, aragonito, etc.

No fue descubierta hasta la segunda mitad del siglo XX, el 24 de Diciembre de 1963, por cinco jóvenes que merodeaban por el Cerro de Romperropas o Cerro del Águila, se sorprendieron al observar que salía vapor por un agujero. El vapor de agua se producía por la diferencia de temperatura en el interior, unos 17ºC, y el frío del exterior.

Con la ayuda de cuerdas y linternas los chicos se aventuraron a entrar por lo que parecía una gatera de apenas 60 centímetros de diámetro. Descendieron durante un rato y recorrieron unos 50 o 60 metros gateando hasta llegar a la gran bóveda principal. Después, estuvieron perdidos en el interior de las cuevas durante casi cinco horas, hasta que lograron encontrar de nuevo el agujero por donde habían entrado.

Tras informar del descubrimiento a las autoridades, dueños de la finca, expertos, etc, y tras duros trabajos de acondicionamiento, el 18 de julio de 1964 se abrieron las Cuevas del Águila al público, y desde ese momento se pueden visitar todos los días del año.

Las Cuevas lo forman varias naves, de forma irregular y su altura; en la principal, se alcanzan los 20 metros en el punto más elevado de su bóveda. Más de un kilómetro de recorrido ha sido pavimentado salvando los desniveles con escalones y, aquí y allá, en puntos estratégicos, se ha colocado una iluminación que, con diversas tonalidades, en contraste de luces y sombras, realza ese conjunto de estalactitas y estalagmitas que forman grupos escultóricos singulares.

En la variedad de sus formas la imaginación popular encontró semejanzas con la iconografía más conocida, y asignó a esas florescencias calizas nombres de grupos escultóricos como el Pórtico de la Gloria, la Virgen del Pilar, el Nacimiento. La cueva permanece oculta por el bosque de encinas que decora el cerro, por eso sorprende aún más el paisaje subterráneo que vamos a encontrar.

Su visita se realiza a pie, por ello es aconsejable llevar calzado apropiado debido al alto grado de humedad. A la entrada se encuentran unos paneles de interpretación con información complementaria para la visita. Un vigilante/guía acompaña a los visitantes por este fascinante mundo subterráneo aportando información sobre el descubrimiento, la formación y la singularidad de esta sorprendente cavidad kárstica, única en el centro de la Península Ibérica.

El precio de la entrada es de 10 euros adultos y 8 euros para niños (de 6 a 10 años), se pueden comprar aquí en nuestra web o bien, allí mismo. Los menores de 5 años no pagan entrada. Precio especial para grupos (más de 20 personas) de 8€ por persona.

HORARIO

Primavera-Verano

Mañanas de 10.30 a 13.00 horas

Tardes de 15.00 a 19.00 horas

Otoño-Invierno

Mañanas de 10.30 a 13.00 horas

Tardes de 15.00 a 18.00 horas

Otros atractivos de la zona

El Cerro del Águila o de Romperropas, que da cobijo a las cuevas, se encuentra situado en pleno Valle del Tiétar donde se ofrecen diversas actividades pensadas para el descanso y el contacto con la naturaleza. Es un enorme vergel con olivos, madroños, castaños, cerezos, higueras, pinares y hasta naranjos. Y su fauna es muy variada habitando en ella el abejaruco, el rabilargo, la cigüeña negra, la grulla, multitud de reptiles y mamíferos. Su economía se basa principalmente en la ganadería, las explotaciones forestales, la industria y sobre todo el turismo, con una amplia oferta de alojamientos, campings y casas rurales.

Los 24 municipios que forman el Valle del Tiétar se hallan situados en las primeras alturas de las estribaciones de la sierra y, en algunos casos, en los diversos pequeños valles que forman los pliegues de la Cordillera Central, desde la cabecera del río Tiétar se encuentran con Navahondilla, Sta María del Tiétar, Casillas, Sotillo de La Adrada, La Adrada, Higuera de Las Dueñas, Fresnedilla, Piedralaves, Casavieja, Mijares, Gavilanes, Pedro Bernardo, Lanzahíta y La Higuera (anejo de Mombeltrán), poblacionses que forman el Alto Tiétar. Después, El Barranco de las Cinco Villas con las poblaciones de Cuevas del Valle, Villarejo del Valle, San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle y Mombeltrán. A continuación, Arenas de San Pedro (con sus anejos de La Parra, Ramacastañas y Hontanares), El Hornillo, El Arenal, Guisando, Poyales y Candelada formando el Bajo Tiétar.

Esta distribución a lo largo del recorrido del río produce una rica variedad en cuanto a arquitectura popular, tradiciones, fiestas, usos y costumbres y una gran riqueza monumental formada por puentes, castillos, iglesias, ermitas, capillas o palacios.

Además, son muchas las actividades de las que se puede disfrutar en la comarca tanto de carácter lúdico y deportivo, como de interés cultural. Los apasionados de la bicicleta de montaña cuentan con un centro BTT Bajo Tiétar, donde pueden acceder a toda la información acerca de las diferentes rutas de la Sierra de Gredos. Los enamorados de la naturaleza pueden visitar el Aula Museo Abejas del Valle en Poyales del Hoyo, y descubrir el fascinante y laborioso mundo de las abejas, o visitar el Centro de Interpretación del Parque Regional de la Sierra de Gredos.