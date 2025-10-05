Cerca de 7.500 personas visitan la V edición de Vallaqueso

La V edición del Encuentro Provincial de Queserías Vallaqueso, organizado por la Diputación de Valladolid, ha cerrado hoy domingo sus puertas en el Espacio La Granja tras recibir la visita de 7.458 visitantes desde su apertura en la tarde del pasado viernes. Esta cifra supone un nuevo récord de visitantes para Vallaqueso, ya que supone un incremento del 7,14% con respecto a los visitantes del pasado año.

Como viene ocurriendo a lo largo de este año, tras la reordenación de las fechas de los diferentes certámenes que se organizan desde la marca Alimentos de Valladolid, la respuesta del público está consolidando el nuevo calendario, que sigue teniendo como objetivo esencial ayudar en la promoción y venta de los productos que forman parte de la marca territorio, al tiempo que sigue demostrando que el Espacio La Granja es el referente indiscutible para la promoción de dichos productos.

Nuevas acciones de promoción

La labor de promoción de los Alimentos de Valladolid continuará en las próximas fechas, por ejemplo con el desarrollo de las diferentes fases del Concurso Tapas X Comarcas, en colaboración con la Asociación de Empresarios de Hostelería, cuya fase final tendrá lugar el próximo día 5 de noviembre en el Edificio Q-BO, sede de Alimentos de Valladolid.

También el Edificio Q-BO acogerá próximamente la cuarta edición del concurso para elegir la Mejor Tarta de Queso de la provincia. Y del 12 al 14 de diciembre se pondrá fin al calendario de certámenes 2025 en el Espacio La Granja con la celebración del V Mercado de Navidad de Alimentos de Valladolid.