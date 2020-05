La Guardia Civil en Cataluña: “Necesitamos más tests, el Gobierno no da ni una”

Los cuerpos policiales desplegados en Cataluña siguen teniendo serios problemas con la realización a sus componentes de los tests para detectar o no el coronavirus. De sobras es conocida la disputa de los Mossos d’Esquadra con la conselleria de Interior, que parece que poco a poco se va apaciguando, pero la Guardia Civil también tiene dificultades.

Fuentes del cuerpo denuncian a LA RAZÓN que hasta el momento únicamente se han practicado tests a los agentes que están en cuarentena, que no suman más de 100 del total de unos 3.000 efectivos en Cataluña. Tienen los resultados en quince minutos, pero el cuerpo no parece nada satisfecho con la labor del Ministerio del Interior. Además, por ejemplo, del total de 200 guardias civiles que trabajan en el puerto de Barcelona, únicamente se han realizado tres pruebas, ninguna de ellas positivo.

“Es todo muy insuficiente", lamentan desde el cuerpo. Otro hecho importante que denuncian es que, a diferencia de otro tipo de epidemias, como por ejemplo la gripe común, en esta ocasión “no se nos ha tipificado como colectivo de alto riesgo”, extremo que normalmente tiene que ser común en cualquier cuerpo policial.

Por lo tanto, asehuran que “vamos a pedir más”, y no sólo en Cataluña, sino a nivel estatal. Las quejas sobre la gestión de Interior y por tanto del Gobierno son contundentes. “Es que no dan ni una, parece que no tienen ningún plan”.