Ordenan el ingreso en prisión de Millet y Montull

La sección décima de la Audiencia Provincial de Barcelona ha acordado el ingreso en prisión de los tres principales condenados por el conocido como Caso Palau, una vez que el Tribunal Supremo dictó su resolución en la que avaló las principales penas.

Se trata del ex presidente del Palau de la Música, Félix Millet, condenado a 9 años y 8 meses de cárcel, su ex mano derecha y ex vicepresidente, Jordi Montull, con una pena de 7 años, seis meses y 15 días;y el ex tesorero de CDC, Daniel Osàcar, condenado a 3 años y seis meses de prisión.

Están condenados por delitos como malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias, falsificación en documento mercantil, falsedad contable y blanqueo de capitales, que deberán ingresar en una cárcel en un plazo máximo de ingreso voluntario en prisión hasta el 25 de junio.

Se trata de un nuevo episodio de uno de los casos de corrupción más polémicos y famosos de las últimas décadas en Cataluña, el millonario expolio -que ascendió a 35 millones- de las cuentas del emblemático Palau de la Música. Este julio se cumplirán once años de la entrada de los Mossos d’Esquadra para registrar el edificio, un tiempo que ha servido para innumerables capítulos judiciales, el correspondiente juicio y su sentencia, y pocos días en prisión para los máximos responsables, Millet y Jordi Montull.

Hace cuatro días, la Fiscalía Anticorrupción, aprovechando la reciente ratificación del Tribunal Supremo sobre la condena, presentó una petición a la Audiencia de Barcelona pidiendo que ordene ejecutar el ingreso a prisión de los citados condenados.

Fuentes fiscales remitieron una comunicación a la Sección 10 para que se incoe la correspondiente ejecutoria de la sentencia después de que el Tribunal Supremo la haya confirmado la sentencia de la Audiencia. Asimismo, el Ministerio Público pide se pide que se hagan los requerimientos oportunos para hacer efectiva la responsabilidad económica fijada en la sentencia, tanto relativa a la responsabilidad civil como al comiso de las ganancias obtenidas ilícitamente.

Los magistrados de la Sección 10 de la Audiencia de Barcelona deliberaron durante días, después de que el TS ratificó recientemente la sentencia, al rechazar esta vez el recurso de los condenados, a pesar de que, al no ser una causa con presos preventivos, no está entre los procedimientos inaplazables bajo el estado de alarma, han detallado fuentes jurídicas.

El Supremo ratificó además que ambos deberán devolver 23 millones de euros a las estructuras del Palau (Consorci, Fundació y Associació) cuyos fondos desviaron en provecho propio.

En su sentencia, dada a conocer el pasado jueves, el alto tribunal confirmó también el comiso de 6,6 millones de euros a la extinta CDC como ganancias ob