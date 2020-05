Esquerra da por hecho que no habrá otra negociación del estado de alarma

Esquerra se acoge a unas palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo en las que auguraba que no sería necesario una nueva prórroga del estado de alarma tras la votación del pasado miércoles y da por hecho que no habrá una nueva negociación con el Gobierno sobre este asunto. Por ello, el partido de Oriol Junqueras sitúa el foco más allá y urge a Pedro Sánchez a abordar medidas económicas y sociales; elaborar un “plan B normativo” para que no sea necesario volver a aplicar medidas extraordinarias en caso de rebrote; y, “desconfinar” la mesa de diálogo.

“Estas medidas van más allá del estado de alarma y, de hecho, no nos consta que haya abierto ninguna negociación del estado de alarma porque se ha verbalizado que quizás no haga falta. De hecho, así nos consta por parte de la vicepresidenta del Gobierno. Y, además, hemos visto que en las últimas prórrogas el gobierno ha preferido pactar con el derecho porque era un pacto más barato que pactar con nosotros”, ha asegurado la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, esta mañana durante una rueda de prensa telemática.

Los republicanos, en todo caso, han añadido más exigencias aún que en la anterior votación del estado de alarma. En clave económica y social, reclaman alargar los ERTE por causa de fuerza mayor todo el tiempo que sea necesario, así como medidas complementarias en materia laboral y protección de los trabajadores; cogestionar los fondos europeos que llegarán a España; prestaciones para aquellas familias con niños o personas dependientes; y, regularizar personas sin papeles. “Estas medidas se tienen que poder concretar y desarrollar en los próximos días o semanas”, ha dicho.

Además de estas medidas, Villalta ha insistido en que se concrete toda aquella normativa que permita dar respuesta a rebrotes sin tener que aplicar un estado de alarma y ha pedido que no se aparque el “conflicto político” y se retome la mesa de negociación entre la Generalitat y el Estado. “Hay que poner ya una fecha para retomar la mesa”, ha exigido y ha precisado que todas estas reclamaciones deben de ir “de la mano”.

Sobre la mesa de diálogo no ha puesto plazos, aunque ha asegurado que sería “perfecto” antes del verano -es decir, antes del mes de julio-. En este sentido, la líder de Catalunya en Comú Podem ha dicho esta mañana que se podría retomar antes de verano. “Para nosotros es imprescindible que se retome cuanto antes”, ha reiterado Vilalta, sin especificar sobre si se puede realizar por vía telemática -"no tendríamos ningún problema", ha precisado-.

Todas estas medidas de Esquerra se suman -algunas son las mismas- a las 40 exigencias que Quim Torra ha planteado al Gobierno -donde pide que se salde una “deuda histórica” de 9.000 millones de euros del Estado con Cataluña- y de las que espera una respuesta “clara y concreta” durante esta semana.

JxCat

También ha reconocido que el diálogo con los socios de Govern (JxCat) es cada vez más fluido y la voluntad es abordar cómo superar la emergencia sanitaria y social; cómo se ponen las bases de la reconstrucción; cómo se consensúa los próximos pasos en la unidad estratégica para culminar el camino hacia la independencia; o el calendario electoral -los comicios en Cataluña serán previsiblemente antes de que termine 2020-. “Se están abriendo vías y tenemos conversaciones que van en la línea de poder concretar y superar la fase de los reproches”, ha afirmado.

No obstante, también ha avisado que son “tolerantes cero” con la corrupción y creen que “no puede haber ninguna sombra de duda” sobre el caso de Laura Borràs. “A riesgo de ser injustos debemos llegar hasta el final y aclarar todas las sombras de duda”, ha dicho. “No podemos relacionar independentismo con corrupción”, ha agregado, sin concretar si votarán a favor del suplicatorio en el Congreso de los Diputados.