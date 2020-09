Los grupos confinados en las escuelas se doblan en un día en el inicio del curso escolar

El tercer día de colegio, Cataluña suma ya 54 alumnos y 72 profesores que han dado positivo de covid. Son 14 niños y dos adultos más respecto al día anterior. Con una población escolar de 1,6 millones y una plantilla de 120.000 profesionales, el número de positivos actual representan una minucia. También el tanto por ciento de grupos confinados como consecuencia de estos casos positivos. En total, hay 516 alumnos en cuarentena que pertenecen a 34 grupos de 27 escuelas. Representan el 0,03% respecto al alumnado total, aunque en las últimas horas, estos grupos se han multiplicado por dos, han pasado de 17 a 34. Algunas escuelas, como la Benjamin Franklin de Barcelona tienen dos grupos afectados, pero en ningún caso se ha cerrado ningún centro, a excepción de una guardería pequeña de Les Corts que ha confinado al único grupo que tiene, una clase de 20 niños.

La secretaria general del departamento de Educación Núria Cuenca, y su homólogo en el departamento de Salud, Marc Ramentol, han comparecido esta mañana para dar parte de la incidencia del covid en las escuelas. Este miércoles, debía estrenarse una página web con la actualización de todas las incidencias centro por centro, pero finalmente no entrará en funcionamiento hasta la semana que viene. Así las cosas, tanto Cuenca como Ramentol han actualizado datos y han insistido en el mensaje de que la fotografía de hoy y de los próximos días no explica aún cómo se comporta el virus en las escuelas porque los nuevos positivos se contagiaron hace una o dos semanas, antes de que empezara este curso que tiene como protagonista a la pandemia. Por la experiencia en otros países y según los estudios publicados hasta la fecha, Ramentol se atrevió a decir que “la escuela no funciona como amplificador de la pandemia”.

27 centros afectados

Los centros con grupos afectados por un positivo están repartidos por el territorio, donde el riesgo de rebrote se sitúa en 154 y hay 430 personas ingresadas, 75 en la UCI. Sólo Terres de l’Ebre no tiene ninguna escuela afectada. Lleida ha sumado hoy un grupo. Mientras que Barcelona ha pasado de cuatro a ocho grupos confinados. A los dos de la Benjamin Franklin y uno del Instituto Pedralbes, se han sumado dos grupos más en la guardería del Hospital Vall d’Hebron, uno en la Escuela Montessori y un grupo de 2º de Bachillerato en los Jesuitas de Sarrià, que con 3.128 alumnos y 420 educadores es el centro más grande de la ciudad.

En la Cataluña Central, a la guardería de Igualada, Diví Pastor y la Blancaneus de Torelló, se suman tres grupos de otros tres centros. En Tarragona, se mantienen dos grupos en cuarentena, en el Instituto Jaume I de Salou, donde dio positivo un alumno del ciclo formativo de Vela. También en la escuela Pau del Clos. En el Maresme-Vallès Oriental, la situación también se mantiene estable, hay cinco grupos en dos guarderías, Els Pinetons de Mollet y el Teler de Granollers, y los colegios Ponent de Granollers y Hamelin de Montgat. En el Vallès Occidental, en cambio, los grupos de un centro de Rubí y Badalona, se suman dos nuevos casos, en el centro Mary Ward de Badalona y en el Salvat Papasseit de Santa Coloma de Gramenet. En Girona, dos grupos en el instituto de Santa Eugènia y de Sant Feliu de Guíxols, se añaden a los Maristas y la Escuela Talaià. Mientras que el Baix Llobregat es el territorio con más grupos nuevos confinados.

Para facilitar la ejecución de las PCR a los compañeros de clase de un positivo confirmado, Ramentol ha suscrito que se están haciendo esfuerzos para poder desplazar unidades móviles.

¿Cuándo es mejor que un hermano de un niño que espera la PCR no vaya a clase?

Cuenca ha vuelto a apelar a la responsabilidad de todos y ha añadido una nueva recomendación, que los hermanos de niños con síntomas que estén esperando los resultados de la PCR mejor que no vayan a clase porque son casos sospechosos. En cambio, los hermanos de niños que se han hecho la PCR en un cribado poblacional o masivo, pueden ir.

Diálogo contra el absentismo escolar

Sobre el absentismo escolar, el departamento de Educación está acabando de recabar datos para saber cuántos niños no están yendo al colegio. Sí ha detectado altos índices de absentismos escolar entre la comunidad gitana, auspiciado por grupos negacionistas, pero antes de denunciarlo a la Fiscalía, está haciendo un trabajo sobre el terreno para explicar a las familias que “las escuelas son un lugar seguro”.