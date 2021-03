Borràs deja en el aire la celebración de un pleno de investidura el viernes

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha dejado hoy en el aire la celebración de un pleno de investidura para el próximo viernes 26 de marzo, tal y como está previsto. Borràs ha condicionado la cita parlamentaria a que haya un candidato con los apoyos suficientes. “En el caso de que haya este apoyo para uno de los candidato, se hará efectivo el pleno en el límite que marca el reglamento”, ha afirmado, en referencia a que el 26 acaba el plazo de 10 días hábiles que marca el Reglamento del Parlament para organizar un debate de investidura.

De esta manera, Borràs deja entrever que podría retrasar la sesión de la investidura, circunstancia que podría dejar la política catalana en el limbo como ocurrió en el inicio de la pasada legislatura tras los intentos de investidura fallidos de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull. También desliza que cerrará la puerta a un intento de investidura de Salvador Illa. El candidato del PSC se ha comprometido a someterse a una votación en el Parlament porque venció en las elecciones, pero el independentismo ha tratado de frenar ese escenario. Borràs, como presidenta del Parlament, es quien decide quién se somete a un sesión de investidura.

Y, en este sentido, todo apunta a que será Pere Aragonès, aunque está por ver si llega a tiempo porque las negociaciones están enredadas. En cualquier caso, el primer paso para ese debate es que Borràs inicie una ronda de consultas. “No he podido empezar esta ronda de consultas porque no están constituidos todos los grupos como tal. Es preceptivo que, para poder empezar esta ronda, haya la constitución de los grupos, y esto no ha pasado aún en el Parlament”, ha afirmado.

Los partidos tienen hasta el martes para constituir los grupos parlamentarios. Ahora mismo tan solo falta Esquerra por formar su grupo.