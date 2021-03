José Andrëa: “Una reunión de Mago de Oz ahora es imposible”

José Andrëa y Uróboros es el proyecto en solitario de José Andrëa, ex cantante de Mago de Oz, y una de las personas más populares de la música de nuestro país en las últimas décadas. En esta nueva etapa, José Andrëa busca nuevos horizontes musicales, más propios quizá, y también para desligarse un poco de la exitosa banda.

Sin renegar de sus raíces blueseras, soul y por supuesto del rock, nos ofrece en este nuevo proyecto una faceta mucho más intimista. En este nuevo reto cuenta con la inestimable ayuda y apoyo de dos de sus compañeros en Mago de Oz : Sergio Cisneros “Kikilla” y Pedro Díaz “Peri”, a los teclados y al bajo respectivamente.

- Hola José, qué tal estás? Un placer hablar contigo. ¿Desde hace un año, qué haces durante el día?.

- Hola un placer para mí también. Bueno en estos tiempos poco se puede hacer. pero bueno aprovecho las mañanas para hacer deporte y las tarde para componer básicamente

- Por la pandemia, ¿aprovechas para escuchar más música? ¿Algún descubrimiento?.

- Si, alguno hay, empecé a hacer canto Difónico, muy interesante...

-”Bienvenidos al Medievo” es de 2019 y estamos en 2021...¿qué tienes que anunciar?.

- Pues que estamos deseando sacar ya el siguiente, aún se tiene que normalizar un poco la cosa, sólo falta grabarlo y sé que sorprenderá y mucho.

- El anterior me parece uno de los discos más ambiciosos, en el sentido positivo, que he escuchado últimamente.

- Muchas gracias, cada disco que hacemos va por un palo distinto al anterior, en el próximo el single sorprenderá, dura 8 minutos.

-Tu afición por el medievo viene desde hace muchos años. ¿Puedes explicarnos el motivo?.

- Me encanta la historia y el medievo en particular, me fascina la historia de España Visigoda, la proeza de la reconquista.

-Es una pregunta amplia, pero por lo que entiendes tú por medieval, ¿cuáles serían tus discos y artistas favoritos?

S in duda Rick Wackeman, cualquiera de sus discos. Lo mismo con películas y literatura. La trilogía de “El Alano”, “El escudo del jabalí blanco”. Hay muuucho y bueno, “Moros y Cristianos”. Película...sin duda “La bestia del reino de los Monty”.

-Existe mucha preocupación, y con razón, en el sector musical por la pandemia. ¿Como lo ves?.

- Está todo parado y jodido, necesitamos mucha solidaridad entre el gremio y tener paciencia, no queda otra.

-Eres de los músicos partidarios de la tecnología para consumir música o detractor?.

- Partidario, sin duda.

-Te lo habrán preguntado muchas veces, pero insisto. ¿Es posible una reunión de Mago de Oz?.

- No, es imposible a día de hoy.

- Una cosa que siempre me ha intrigado es los odios y pasiones que levanta la banda.

- Fué siempre así, y la verdad que yo tampoco me lo explico

-¿Qué les dirías a los que hablan en un tono tan despectivo de la banda? .

- Como si fueran unos intrusos en el metal...Que la tolerancia es lo primero y nadie está en posesión de saber o decir lo que es el verdadero metal.

-Si hablamos de música más o menos celta, me gustaría saber que opinas de The Pogues, Runrig, Loreena McKennitt?.

-The Pogues y Lorena me pirraaaan a Runrig tengo que escucharlo

-¿Puedes decirnos tus 5 discos favoritos en estudio y en directo?.

- Uuuf, pues “Relayer” de Yes, “Rising” de Rainbow, “Live Evil” de Black Sabbath, “Made In Japan” de Deep Purple y “Love In The Heart Of The City” de Whitesnake. Un placer hablar con vosotros.