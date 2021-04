Electric Mob: “En Brasil tenemos una gran escena musical, desde el Metal extremo hasta el Indie Rock”

El más que potente debut de Electric Mob, “Discharge”, salió en 2020, y dessde entonces su crecimiento ha sido exponencial, pese a las obvias dificultades. Grabado en Frontiers, tiene el casi inevitable toque del sello, pero con personalidad. Suenan com una fusión del Hard Rock a la vieja usanza, muy a los 80′s, con sonidos más contemporáneos, pesados.

Electric Mob se formó en Curitiba, Brasil, por Renan Zonta (voz), Ben Hur Auwarter (guitarra), Yuri Elero (bajo) y André Leister (batería) y rápidamente ha sido reconocida como una de las nuevas bandas más prometedoras que ha producido Brasil en mucho tiempo. Las habilidades vocales de Zonta son absolutamente estelares y Electric Mob es el vehículo perfecto para posicionarlo como uno de los mejores cantantes de rock en el negocio. LA RAZÓN habló con él y Ben Hur.

1. Hola. ¿Cómo estáis?

Ben Hur: Además de estar atrapado en casa (risas), todo bien.

Renan: Sí, todo bien. Tratando de mantenerme a salvo y cuerdo.

2. ¿Cómo os está afectando la pandemia?

BH: Ya sabes, nunca es el plan número uno de una banda sacar un álbum y no hacer una gira para promocionarlo y simplemente esperar en casa a que pase algo. Sin embargo, estamos jugando con las cartas que nos han echado. Todo lo que hicimos fue durante la pandemia, desde el lanzamiento del álbum hasta todos los vídeos musicales, y ha sido el punto más alto de nuestra carrera. Estamos deseando ver qué nos depara el futuro cuando salgamos a la carretera.

3. Antes de la pandemia, ¿qué estabais haciendo?

RZ: Nos estábamos rompiendo el culo para entregar un álbum de debut de puta madre a la discográfica. Pasamos la mayor parte de 2019 haciendo pequeños conciertos y escribiendo/grabando lo que sería “Discharge”. Ahora, leyendo lo que acabo de decir, suena como el cielo.

4. ¿Podéis contar vuestra historia a los lectores españoles?

BH: Bueno, Renan y yo somos de la misma pequeña ciudad en el campo de nuestro estado en el sur de Brasil y cuando estábamos en nuestros 14/15 años teníamos “bandas rivales” y Renan odiaba nuestras entrañas porque tocábamos algunos conciertos en algunos pubs locales y su banda no. Me mudé a Curitiba, la capital de nuestro estado en 2011 para convertirme en Geólogo porque mi banda ya no estaba junta y ser músico y tocar rock roll es un sueño estúpido (risas). En 2015 Renan fue a un reality show de televisión nacional para bandas con su antigua banda (antigua porque ya no es su banda y porque todos eran personas mayores además de él [risas]). No lo consiguieron, pero Renan vio que si quería hacer crecer su carrera debía mudarse a una ciudad más grande en primer lugar. Así que yo era la única persona que conocía en Curitiba y me llamó diciendo que se iba a mudar a la capital a principios de 2016 y que quería formar una banda conmigo. Le dije que ya conocía a un baterista increíble: André fue a la universidad conmigo y también es geólogo. Ya sabes, rockeas y demás, todo está conectado (risas). Después de eso, encontramos a Yuri en Internet y le pedimos que se uniera a la banda, y dijo que no. Así que después de una larga búsqueda de posibles candidatos para el puesto de bajista, decidimos publicar en un grupo de Facebook que estábamos haciendo una audición. Y entonces Yuri nos preguntó si podía solicitar el puesto. Estuve a punto de decirle que no y de insultarle (risas). Pero al final fue el que mejor encajaba en la banda.

5. ¿Cómo se interesó Frontiers por vosotros?

RZ: Sacamos un EP indie (por “independiente”, no cosas de los Strokes) de 4 canciones llamado “Leave a Scar” en 2017 y estábamos listos para sacar el segundo en 2019. En una de nuestras charlas en el estudio con nuestro productor nos dijo “¿por qué no intentáis lanzarlo en algún sello para tener más exposición?” y nosotros “sí, eso suena bien”. Una semana después de eso envié una lista de sellos y direcciones de correo electrónico de literalmente TODO EL MUNDO a Ben y él comenzó a entregar nuestro próximo EP, videos e información sobre la banda. Afortunadamente, Frontiers se puso en contacto con nosotros para preguntarnos si queríamos convertirlo en un álbum completo y firmar con ellos un contrato de varios álbumes. Nos recuperamos tras una dura caída de nuestras sillas, nos levantamos y empezamos a escribir como maníacos lo que hoy conocéis como “Discharge”.

6. ¿Os gusta el sello y las bandas que tienen?

BH: ¡Definitivamente ya éramos fans de Frontiers! Tienen leyendas absolutas en su roster y un montón de nuevas bandas geniales. Y de todos los sellos a los que enviamos nuestro material, Frontiers fue el único al que dijimos “no hay manera de que nos respondan, pero vamos a intentarlo”. Recuerdo un montón de viajes que pasamos escuchando Inglorious justo antes de que Frontiers nos contestara diciendo que les gustaban nuestras canciones y que nos querían para un acuerdo de varios álbumes.

7. La voz de Renan llama mucho, es muy potente. ¿Cuáles son tus referentes vocales, tus ídolos? Es un cumplido: me recuerdas a Ray Gillen.

RZ: En primer lugar, ¡muchas gracias por el cumplido de Ray Gillen! Es uno de mis favoritos de siempre. Sobre los referentes e influencias, tengo muchos, y no sólo cantantes. Paul Rodgers, Coverdale, Dio, Chris Cornell, Stevie Wonder, Ray Charles, Etta James... Sólo por nombrar algunos. Siempre me estoy redescubriendo y tratando de hacer algo nuevo y fresco cada día, pero no se puede negar a los dioses que crearon el camino. Al fin y al cabo, lo mío es el sentimiento y el alma.

8. Me encanta vuestro. ¿Estáis satisfechos? Suena fresco y potente.

BH: ¡Muchas gracias tío! Creo que puedo decir en nombre de todos los chicos que no podríamos estar más satisfechos con el resultado final. No habría hecho absolutamente nada diferente de lo que hicimos. Lo grabamos todo con nuestros grandes amigos de Nico’s Studio en Curitiba-Brasil y nuestro productor, Amadeus de Marchi, no sólo es como nuestro quinto miembro sino una de las mejores personas que conocemos. Ni en mis sueños más salvajes me imaginaría que podríamos alcanzar el sonido que queríamos en nuestro álbum de debut.

9. Llama la atención que seáis de Brasil, de Belo Horizonte y Curitiba. ¿Cómo es la escena del rock brasileño ahora?

Z: En realidad es Curitiba. Brasil tiene grandes bandas de rock/metal desde siempre. Lo que pasa es que nos cuesta bastante salir de nuestras fronteras. Las bandas brasileñas no están tan interesadas en el aspecto comercial y, la mayoría de las veces, eso es lo que nos impide la exposición mundial. Pero definitivamente tenemos una gran escena de rock, desde el metal extremo hasta el indie rock. Una cosa que me encanta de la música brasileña es esa identidad miscelánea y fuerte que tenemos con todo lo que tocamos. Eso es lo que puso a Sepultura y a Angra en el mapa e influyó en la escena del metal mundial desde entonces.

10. Básicamente, Sepultura, Ratos de Porao, Krisiun, Sarcofago, Angra son conocidos en España... ¿os gustan?

RZ: Soy el único metalero del grupo así que... ¡Jajaja! La verdad es que me encantan todos. Angra es el que menos me gusta de la lista porque no me gusta mucho el power/sinfónico pero son amigos míos y unos tipos muy amables. Y nadie puede negar su grandeza en lo que hacen.

11. ¿Qué es lo que más te gusta del Hard Blues Rock? ¿Qué bandas o artistas son vuestros favoritos?

BH: Nunca pensamos en hacer una banda que sonara a Hard Rock basado en el blues. Pero no podemos negar que algunas de las principales influencias mías y de Renan son los referentes de este tipo de sonido, como Aerosmith, Free, Bad Company, Rolling Stones, Guns N’ Roses, Badlands... Sin embargo están lejos de ser nuestras únicas influencias. Si juntamos algo de Audioslave, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers y Alice in Chains con Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, BB King y Ray Charles, podemos encontrar una receta bastante genial. Pero esos son sólo por decir algunos. También nos encanta el material moderno, como Highly Suspect, Nothing But Thieves e incluso el material pop, como Harry Styles, Lewis Capaldi, Dua Lipa, Adele... Ya sabes, la buena música es buena música. Al final sólo hay que mezclarlo todo en una gran olla y ponerlo en un molde con la forma que más te gust. En nuestro caso, es Rock’n’ Roll sucio y malo.

RZ: ¡Amén!

12. En un mundo perfecto, ahora estaríais de gira... ¿Cómo lo lleváis?

BH: ¿Además de la verdadera tristeza? (Risas) Bueno, estamos escribiendo mucho material para el próximo álbum y planeando más vídeos musicales y quizás una sesión en directo para mantener a Discharge “nuevo” durante el mayor tiempo que podamos. No podemos predecir el futuro de la música en directo. Hasta entonces tenemos que ser productivos de una forma u otra.

13. ¿Cuál es vuestro objetivo musical a corto y medio plazo?

RZ: No podemos pensar en otra cosa que no sea salir a la carretera con una gira de órdago y tocar donde podamos. A ver qué pasa después.

14. ¡Muchas gracias, obrigado!

RZ y BH: Muchas gracias por vuestro apoyo y tiempo para hacer esto. ¡Manténganse seguros, manténganse heavy!