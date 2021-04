Jordi Turull anuncia que recurrirá en Europa su condena

El ex conseller de Carles Puigdemont, Jordi Turull, ha comparecido para comentar la sentencia emitida días atrás por el Tribunal Constitucional que avala la condena a los políticos secesionistas por parte el Tribunal Supremo. Según el alto tribunal, al ex conseller no se le condenó por ejercer sus derechos fundamentales sino por ser “promotor” de la sedición en Cataluña durante el proceso soberanista. Para Jordi Turull que dos jueces de los doce que componen el Tribunal Constitucional no estén completamente a favor de la decisión muestra “que España no es un estado de derecho pleno y que no existe total unanimidad” en el seno de la justicia.

El Pleno del TC rechazó así el recurso interpuesto por Turull y avaló la condena de doce años de prisión e inhabilitación absoluta por un delito de sedición y otro de malversación de caudales públicos en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Ante está resolución que agota los recursos en España, Turull y su abogado, Jordi Pina, han asegurado que presentarán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos un recurso contra la sentencia.

Aunque los magistrados no entraron a discutir la relevancia penal del comportamiento por el que fue condenado Turull, aseguraron que la sentencia resultó “contraria a las exigencias del principio de proporcionalidad penal”. El ex conseller ha intentado durante toda su comparecencia hacer ver que los magistrados les daban la razón, aunque estos se opusieron a la “proporcionalidad” de la sentencia.

Arropado por la Presidenta del Parlament, Laura Borras y algún miembro del actual ejecutivo en funciones catalán, Turull, se ha mostrado contrario a la resolución del alto tribunal y ha criticado con fuerza a los magistrados que no avalaron su recurso. La principal línea del ex conseller ha sido defender que los dos miembros del Tribunal Constitucional se han puesto de su lado y les daban amparo para seguir con los recursos. Según Turull, estos dos magistrados demuestran que “dentro del TC se pone en duda que España sea un estado pleno de derecho”.

Respecto a su situación penitenciaria Turull cree que “a nosotros se nos suspende el tercer grado porque decimos y mantenemos lo que ahora dicen y mantienen dos magistrados del TC. Que el 1-O fue un ejercicio de derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía y por tanto ningún delito”.

Aun más crítico ha sido con la justicia en España. Turull ha opinado que no “existe una justicia con garantías” y es esto mismo lo que están “sufriendo” los condenados por el proceso soberanista. Además, cree que “ganarán” a la justicia española y que “mantendrán hasta el final” el 1 de octubre con este nuevo recurso. En esta misma línea se ha mostrado durante toda su intervención en la que ha destacado reiteradamente que los dos magistrados “les dan la razón”. Turull, incluso, ha llegado a pedir a todos los jueces que llevan casos vinculados con el 1 de octubre que “se lean las motivaciones de estos dos jueces” para tomar otras decisiones.

Turull, además, ha mandado un mensaje a Pedro Sánchez preguntándole “en qué posicionamiento del TC está el presidente, el que restringe o al lado que defiende que no hay estado de derecho si no hay respeto a los derechos fundamentales”. Según el mismo Turull, la sentencia y las “vulneraciones” es lo que están sufriendo los presos en estos momentos.