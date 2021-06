Las noticias de última hora en Cataluña que debes conocer hoy 7 de junio de 2021

Actualidad

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, lunes 7 de junio de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Aragonès acelera la creación de la banca publica y resurgen los fantasmas de las cajas de ahorros

El nuevo Govern, presidido por Pere Aragonès, ha echado a andar con el compromiso de culminar el proceso de conversión del Institut Català de Finances (ICF, el ICO catalán) en una banca pública. Lo cierto es que es una iniciativa que lleva en el cajón prácticamente una década -desde 2012-, pero en las últimas semanas ha recibido un acelerón después de que la Generalitat solicitara al Banco de España la licencia bancaria, un trámite imprescindible. La última palabra, no obstante, está en las manos del Banco Central Europeo y todo el proceso puede durar alrededor de un año, aunque su desenlace es incierto aún.

Illa impulsa un “gobierno en la sombra” para hacer oposición a la Generalitat

Salvador Illa, vencedor de las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero, se ha quedado finalmente en la oposición tras intentar su investidura, aunque no se va a quedar de brazos cruzados. El líder socialista ha impulsado un “gobierno en la sombra” para proyectarse como alternativa y hacer oposición y una “fiscalización crítica” al ejecutivo catalán presidido por Pere Aragonès, una idea de tradición anglosajona (shadow cabinet) que importó Pasqual Maragall tras quedarse a las puertas de la presidencia de la Generalitat en 1999.

Polémica en las oposiciones a Guardia Urbana de Barcelona: el Ayuntamiento abrirá una investigación

El Ayuntamiento de Barcelona se ha visto obligado a salir al paso y abrir de oficio una investigación debido a un supuesto fraude en las pruebas de selección a agentes de la Guardia Urbana de la ciudad. Algunos alumnos, según ha denunciado el sindicato mayoritario del cuerpo, CSIF, contaban con las preguntas de antemano.

Detenido un joven de 18 años por abusar sexualmente de una anciana de 80

Horripilante agresión sexual en Cataluña. Los Mossos d’Esquadra han detenido este sábado a un joven de tan solo 18 años por un presunto delito de violación a una mujer de 80 años en Barberà de la Conca, localidad cercana a Tarragona. La víctima, de una edad avanzada denuncio los hechos a la policía lo que ha permitido detener al sujeto.

VIRAL: Vídeo: una serpiente siembra el pánico en el Metro de Barcelona

Una serpiente ha sembrado el pánico en el Metro de Barcelona. En la parada de Roquetes de la Línea 3 del suburbano de la capital catalana, apareció el reptil hacia las 22 horas de la noche y hasta allí se desplazaron los Mossos d’Esquadra para tratar de capturarla. Tras varios intentos los agentes consiguen hacerse con el escurridizo animal.

Sin mascarilla en las aulas catalanas a partir de septiembre

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, ha considerado este domingo “posible y probable” que los alumnos no tengan que llevar la mascarilla en clase a partir del próximo curso, si la situación del coronavirus lo permite. En una entrevista el nuevo conseller ha dicho que está convencido de que esta medida de prevención no será necesaria, lo que considera una buena noticia: “Por motivos pedagógicos, no nos gustan las mascarillas”.