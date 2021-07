Vídeo: dos ciudadanos tratan de evitar un robo en Barcelona

Nueva escena de inseguridad en mitad de Barcelona aunque esta vez no se trate de un vídeo acerca de un robo si no de dos hombres tratando de impedirlo. No es la primera vez que este tipo de estampas suceden en Barcelona, hecho que ha denunciado el concejal por el Partido Popular en Barcelona, Óscar Ramírez.

En el vídeo se puede observar como dos hombres tratan de arrebatar un reloj robado por un joven que se revuelve y acaba huyendo sin que la policía pudiese intervenir. Ramírez ha defendido que esta “estampa es demasiado habitual” en la capital catalana y ha denunciado que para evitar este tipo de acciones se debe tener más “mano dura” con los delincuentes.