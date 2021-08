Colau incrementa la presión sobre terrazas y bicitaxis

Pese a las idas y venidas de la nueva normalidad, el Ayuntamiento se Barcelona se está tomando en serio los excesos en la vía pública tras la llegada de los primeros turistas. No tanto por los botellones, que también, sino por las sobreexplotación del espacio público. Y, en concreto, los bicitaxis y las terrazas no permitidas.

Así, la Guardia Urbana ha intensificado la ofensiva contra los bicitaxis y, solo en el pasado fin de semana, ha interpuesto 193 multas. El frente marítimo de la capital catalana se lleva la palma con 164 sanciones. Según la policía local, el objetivo de estos controles es corregir posibles conductas irregulares y revisar las condiciones técnicas de los vehículos.Las empresas de bicitaxis, por su parte, piden más paradas autorizadas ya que, aseguran, hoy por hoy, sólo hay dos en toda la ciudad y están mal señalizadas. No en vano, estas empresas se erigen como los garantes de la movilidad sostenible. Hace años que el Ayuntamiento, por su parte, señala que se limitan a controlar que se cumpla la normativa. De hecho, hace unos años reguló la circulación a través de una ordenanza que los obliga a estar registrados, disponer de seguro y circular por los espacios que les corresponden. Durante los meses de verano también se regula las zonas por donde pueden circular este tipo de vehículos. Así, se establecen dos rutas que les permiten bordear el distrito de Ciutat Vella pero no entrar. La primera de las dos rutas pasa por la plaza del portal de la Pau, el paseo de Colón, el paseo de Isabel II, la avenida del Marqués de la Argentera y el paseo de Circunvalación. La segunda, en cambio, permite que los bicitaxis recorran el paseo de Picasso, el de Lluís Companys, el de Pujades y la avenida Meridiana.

Respecto a las terrazas, los controles también se han intensificado. Según el consistorio, la recuperación progresiva de la actividad en el sector ha hecho que las inspecciones también aumenten, ahora que hay más afluencia de clientes. De hecho, el incremento de la actividad también ha puesto en alerta a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, que ha puesto en marcha una campaña para recoger fotografías de los incumplimientos que puedan producirse, como terrazas que tienen más mesas de las permitidas o que impiden el paso de los vecinos.

Las últimas inspecciones se han focalizado en entornos donde había más quejas ciudadanas relacionadas con esta cuestión. Según el Ayuntamiento, los distritos donde más se ha actuado son el Eixample, en las calles de Enric Granados, paseo de San Juan, Parlament, avenida de Gaudí y ronda de la Universitat; Ciutat Vella, sobre todo en la Barceloneta; Sants-Montjuïc, con atención a los entornos de Blai/ Blesa; Sant Martí, en la rambla del Poblenou, y también en las plazas de Gràcia. Desde mayo de 2020, según fuentes municipales, se han hecho 1.250 inspecciones, se han abierto 1.444 expedientes y se han impuesto 540 sanciones. El importe de las sanciones oscila entre los 750 y los 3.000 euros en función de la gravedad de la infracción. Los motivos principales de las sanciones han sido tener terrazas sin la licencia pertinente, exceso de ocupación o perturbación grave del paso, entre otros.

Las inspecciones municipales además han supuesto 134 expedientes de retirada de terraza (por no tener o no ajustarse a licencia). Fuentes municipales indican que en estos momentos, alrededor de unos 40 establecimientos, han restablecido la legalidad de la terraza y no fue necesario ejecutar la retirada.