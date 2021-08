Cataluña activa las alertas ante la peor ola de calor en años

Todas las alertas han sido activadas por altas temperaturas en las últimas horas en Cataluña a causa de la próxima ola de calor que azotará la comunidad desde el miércoles 11. El Govern y Protección Civil han puesto en marcha distintas campañas para prevenir los efectos de la ola que se preve como una de las peores en la última década.

Con temperaturas superiores a los 40 grados en muchos puntos de la comunidad como el Pla de Lleida, donde se ha activado el nivel rojo de alerta para el miércoles y jueves por el momento. Se espera, además, que las temperaturas alcancen el punto más alto a principios del fin de semana con máximas que podrían ser históricas. Aunque este lunes y martes las temperaturas hayan sido elevadas pero algo más llevaderas, se espera un salto sustancial a partir del miércoles, lo que ha obligado a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

🔴 Avís de risc per #calor 🌡 per dimecres a la tarda i dijous, sobretot dimecres a les comarques de #Ponent, i dijous també a la #catalunyacentral



La culpa de este cambio tan significativo la tendrá la llegada de una masa de aire cálido procedente de África que durará, con casi total seguridad, hasta el domingo. Aunque la peor parte se la llevarán las comarcas cercanas a Lleida, todo el territorio superará los 30 grados sin problemas, lo que provocará noches de calor en la que las temperaturas no descenderán considerablemente. Durante estas, se espera que la temperatura no descienda de los 25 grados, lo que dará lugar a las noches tropicales.

Pero el calor no es lo único que ha preocupado a las autoridades con la llegada de esta masa de aire cálido. Los incendios, por desgracia muy mediáticos en los últimos días por fuegos como los de Grecia, podrán surgir con facilidad durante los días de calor extremo. Por este mismo motivo, la Generalitat y Protección Civil ya han comenzado a emitir distintos avisos de incendios forestales para concienciar a la ciudadanía y evitar posibles distracciones que desencadenen desastres.

Con la ola de calor que se inicia el miércoles, la “regla del 30″ ha vuelto a estar presente en la comunidad. Esta denominación se utiliza en el contexto de la prevención y lucha contra los incendios forestales. Cuando un territorio sufre temperaturas superiores a los 30 grados, rachas de viento del orden o superiores a los 30 quilómetros por hora y una humedad relativa del aire inferior al 30%, el riesgo de catástrofe se multiplica. La unión de estos tres factores suele provocar el aumento de los incendios forestales y se da en alrededor del 35% de estos.

Ante esta premisa, la Generalitat no quiere que vuelvan a darse los fuegos que azotaron la comunidad en julio y que provocó un gran despliegue de medios en incendios como el de Montgrí. Por este mismo motivo, las autoridades han pedido colaboración a la ciudadanía a la que también se le ha recomendado, como sucede en estas olas, evitar el calor extremo. Así, se ha pedido a la gente mayor que no salga a las horas más cálidas o que no se realicen actividades deportivas ante la situación venidera.