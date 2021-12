La Generalitat aprueba los presupuestos en el Parlament con el apoyo del partido de Colau

El Govern de Pere Aragonès ha conseguido aprobar en tiempo y forma los presupuestos de la Generalitat para 2022, un hito prácticamente histórico ya que no se producía desde el último gobierno de José Montilla en 2010. Las cuentas han salido adelante con el apoyo del partido que lidera Ada Colau, Catalunya en Comú -en forma de abstención- y con el rechazo de la CUP, que se presuponía que iba a ser el socio de legislatura del Govern, pero ha pasado a convertirse en oposición y amenaza directamente con “desestabilizar” al ejecutivo catalán.

En concreto, el pleno del Parlament ha aprobado este jueves los Presupuestos con los votos a favor de Junts y ERC (65), la abstención de los Comunes (8) y el voto en contra del resto de la oposición.

El conseller de Economía, Jaume Giró, se ha mostrado “contento y satisfecho” por haber logrado aprobar unas cuentas que llevaban prorrogadas desde 2020 (antes del estallido de la pandemia). “Son los mejores que podemos hacer en estos momentos”, ha dicho, aunque ha lamentado que no haya habido acuerdo con la CUP. “Nos tendremos que conformar a hacer unos buenos presupuestos pero no libres. Por buenos que sean, mientras no seamos plenamente soberanos, no seremos un país plenamente justo”, ha señalado. “Agradezco el esfuerzo para los presupuestos del señor Gallego”, ha dicho, en referencia al responsable de los Comunes en la negociación de los presupuestos.

Los Comunes han apoyado los presupuestos gracias a un acuerdo alcanzado la semana pasada y, aunque reconocen que es mejorable (sobre todo, en cuestiones como la sanidad, que está ahora en un momento delicado con la sexta ola), consideran que en Cataluña era “necesario” tener cuentas. “Hemos negociado para ser útiles y contribuir al cambio de políticas que se necesitan”, ha añadido el diputado Joan Carles Gallego, que cree que las cuentas permitirán responder a la desigualdad, la cronificación de la pobreza, la precariedad o la transformación verde.

La CUP, en cambio, se ha mostrado muy dura y ha criticado tanto al Govern como a los Comunes por prestarse a apoyar estos presupuestos. De hecho, la diputada Eulàlia Reguant ha asegurado que este acuerdo con los morados esconde un tripartito formado por la “sociovergencia republicana”, en referencia a Esquerra, JxCat y PSC. A juicio de Reguant, ese acuerdo no ha fructificado porque esa fotografía “no era digerible para el país”. La diputada anticapitalista ha centrado sus críticas en dos frentes: la sanidad, que considera que no queda reforzada con estos presupuestos y ha reprochado que se hayan adoptado medidas restrictivas de “control social” por la falta de recursos sanitarios; y, la vivienda, que critica que no llegan a los 1.000 millones de euros que se había comprometido el Govern en la investidura y se quedan en 700 y, de esos, solo un 18% va a vivienda pública: “El grueso irá a manos privados”.

“Repiten que estos presupuestos son expansivos, pero no lo son”, ha señalado Reguant, que afirma que la mitad del aumento procede de los fondos europeos mientras que la otra mitad corresponde a gasto tendencial: es decir, “no hay nuevas políticas, sino un aumento del coste de determinados servicios”. “Sin cambios estructurales, es imposible paliar desigualdades”, ha zanjado Reguant.

Un Govern “frágil” e inestable

Y es que la aprobación de los presupuestos de 2022 no ha apaciguado las críticas de todos los partidos, que ven en su tramitación sobre la bocina un claro síntoma de debilidad del Govern. Así lo ha radiografiado el PSC tras la ruptura del independentismo por el portazo de la CUP a las cuentas pese al pacto suscrito para la investidura: “Podrán decir el conseller Giró y el presidente Aragonès que tendremos unos Presupuestos. Pero les tenemos que decir que mantienen una mayoría de investidura rota, que genera incertidumbre e inestabilidad al país”, ha advertido la socialista Alicia Romero en su intervención.

El PSC ha utilizado el adjetivo “frágil” para describir la situación del Govern tras el rechazo de los antisistema en unos primeros meses de legislatura repletos de encontronazos entre Esquerra, Junts y la CUP.

Vox, Cs y PP han focalizado sus críticas en los numerosos organismos dependientes de la Generalitat que acumulan importantes partidas presupuestarias y especialmente en el gasto en Acción Exterior, disparado para 2022 con un montante final que se eleva prácticamente a los 100 millones de euros. Así lo ha resumido el líder del PP en el Parlament, Alejandro Fernández: “Están orientados a fortalecer” el entramado político y esto provoca “una Generalitat cada vez más grande y una sociedad civil catalana cada vez más asfixiada y más pequeña”.

En concreto, han reclamado una “drástica disminución” de los fondos para el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) -para este organismo lo ha pedido además los socialistas- o la Agencia de Ciberseguridad, por ejemplo.

En este sentido, también han criticado el pacto entre ERC, Junts y el PSC oficializado ayer para renovar la cúpula de TV3 y Catalunya Ràdio -con un presupuesto global que roza los 300 millones de euros- y varios cargos caducados de distintos organismos públicos.