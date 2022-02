Don Winslow: «No entiendo que alguien como Trump tenga seguidores en mi país»

El pasado jueves se entregó, dentro de la programación del BCNegra, el Premio Internacional Pepe Carvalho al escritor estadounidense Don Winslow. Sin embargo, el autor de “El cártel” no pudo venir a Barcelona, aunque sí habló ayer con este diario sobre el galardón y el género al que ha dedicado no pocos esfuerzos literarios hasta convertirlo en uno de los referentes de la novela policíaca. «Me hubiera gustado en Barcelona. Es una ciudad que me gusta mucho y la última vez que vine, precisamente dentro del BCNegra, tuve la suerte de coincidir con James Ellroy en el mismo hotel y en el mismo desayuno. Así que me hubiera gustado volver. Espero que sea pronto».

Precisamente cuando coincidió con Ellroy este acababa de ganar el Premio Internacional Pepe Carvalho que ahora recae en usted. ¿Qué representa este galardón para usted?

Sinceramente representa mucho para mí. Cuando veo el listado con los nombres que lo han ganado y encuentro a nombres que admiro, como pueden ser los de Joyce Carol Oates o James Ellroy, por citar solo dos, pienso que es un honor estar con ellos. España siempre ha sido un país muy importante en mi carrera porque ahí tengo muchos lectores. Les debo mucho porque me leen.

El premio se le ha dado dentro de un certamen dedicado a la literatura ¿Cree que el género es la mejor herramienta para adentrarnos en la realidad?

No tengo la menor duda de que el género, ya lo llamemos negro o policiaco, es la mejor manera para comprender la realidad, al igual que también lo es el trabajo de algunos periodistas. En mis libros pretendo llevar al lector hacia donde quiero, pero busco que mire la realidad a través de mis personajes. Creo que es la mejor manera de ver el mundo que narro. En todo caso mis libros no son objetivos: intento ser muy subjetivo. No me importa juzgar en lo que hago porque ese es mi trabajo.

¿Qué le parece el debate sobre si el género negro es alta o baja literatura, algo que parece que todavía se cuestiona?

No me importa si lo que hago es alta o baja literatura. Hay mucha gente que cree que si se trata de «best-seller» no es literatura, como si eso no pasara con autores como Charles Dickens o Émile Zola, además de las novelas de género negro. Pero es que el género bebe mucho de los clásicos. Tomemos, por ejemplo, «Enrique IV» de William Shakespeare. Es la misma historia que luego encontramos en «El Padrino» de Mario Puzo. Siempre he leído a los clásicos. como a Esquilo, un autor en el que ya está todo lo que yo le pido a una buena novela. Pero esto es algo que también me ocurre cuando leo «Don Quijote de la Mancha» con esa búsqueda sobre los hombres y las mujeres. Es una novela en la que están todas las evidencias. Volviendo a su pregunta, ¿qué puedo decirle? Lea las páginas protagonizadas por dos personajes como Sam Spade o Philip Marlowe y que están escritas de esa manera tan hermosa y poética. Dashiell Hammett y Raymond Chandler son pura poesía.

El próximo mes de abril nos llegará su nuevo libro, «Ciudad en llamas», que es el inicio de una nueva trilogía. ¿Qué nos puede contar de esta novela?

Para mí es un libro muy especial porque he estado trabajando en él durante trece años. Es la primera vez que vuelvo a casa en una novela. Todo empieza en una playa que es donde yo paseaba con mi padre. Transcurre en Providence, en el estado de Rhode Island, una zona que cuando era niño era controlada por mafias. No es un autobiográfico, pero sí hay muchas cosas que yo he visto. Bueno, aquellos fueron algunos de los mejores momentos de mi vida.

Parece inevitable preguntarle por la situación actual en Estados Unidos. La última vez que usted y yo hablamos, el presidente era Donald Trump y usted no me ocultó su oposición a lo que estaba realizando en la Casa Blanca.

Sí, así es. Los últimos años han sido un completo caos. Es bueno que el nombre que usted me acaba de citar ya no sea presidente de Estados Unidos. El día que perdió las elecciones lo celebramos. Fue un triunfo de la democracia. Él ha impulsado algo muy parecido a un movimiento fascista. Por eso me resulta increíble creer que existan queridos conciudadanos míos que lo apoyen , que todavía existan millones de personas que lo votarían en Estados Unidos. No, no lo puedo comprender.

Si no me equivoco su hijo vivió el asalto al Capitolio muy cerca de los hechos.

Es cierto. Entiendo que es su labor como periodista preguntarme por ese hecho, pero prefiero no hablar de ese tema. Solamente le diré que sí, mi hijo estaba muy cerca, concretamente en la Casa Blanca, pero no quiero dar más detalles para no molestarlo. Lo que le puedo asegurar es que aquella fue una muy mala noche para todos.

Su obra ha sido llevada en ocasiones a la gran pantalla. ¿Cuándo volveremos a ver una adaptación de uno de sus libros?

Espero que pronto porque hay un proyecto para adaptar la trilogía «El poder del perro», «El cártel» y «La frontera» para la televisión. Me siento feliz con lo que se ha hecho hasta ahora, como con la película de Oliver Stone «Salvajes».