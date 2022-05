¿Cuáles son los puertos españoles con más cruceristas?

Es extraña en este ámbito la situación de Barcelona. La capital catalana es uno de los principales imanes para cruceristas, no ya de España, sino de todo el mundo. En la península ibérica, es el tercero, y solo los dos archipiélagos, el canario y el balear.

No obstante, el Ayuntamiento de la ciudad está liderado por una alcaldesa, Ada Colau, enemiga confesa y furibunda de este tipo de turismo. El argumento que esgrima siempre es el mismo, la contaminación que producen estos barcos. No obstante, parece que este no es el mejor año para tener esta creencia, teniendo en cuenta que la mayor compañía de cruceros del mundo, Royal Caribbean Blue, anunció recientemente que instalará una terminal en el puerto barcelonés. Sus palabras no llegaron en el mejor momento, mediados de mayo, justo cuando empieza la temporada turística en la ciudad, que se prevé la mejor en años en toda España.

De esta manera, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) prevé que este año España podría alcanzar niveles cercanos al 2019, aunque la cifra del primer trimestre tiene una diferencia de un millón de pasajeros respecto a dicho año. Vale recordar que en los tres primeros meses del 2019, los puertos españoles tuvieron un total de 1,8 millones de cruceristas.

En los tres primeros meses del presente año, Las Palmas ha demostrado ser de nuevo la capital de los cruceros en España con 296.000 turistas. En las mismas Canarias, Santa Cruz de Tenerife recibió 209.000 cruceristas. Barcelona es la tercera, con más de 92.000 visitantes de este sector.

Le siguen Palma de Mallorca, con 71.000 cruceristas. Ya a mucha distancia, están la Bahía de Cádiz, con 32.000, Valencia (28.000) y Málaga (23.000), pese a estar en la Costa del Sol. En el total español, fueron 810.000, la mitad de ellos en las Islas Canarias.

El tráfico de cruceros y cruceristas ha ido en aumento desde el 2005, año en el que se registraron 4 millones de pasajeros. La cifra fue en aumento, llegando a 7 millones en 2010, en 2015 el número trepó a 8,6 millones y en 2019 se alcanzó el máximo histórico de 10,6 millones de cruceristas y 4.236 buques cruceros pasando por las instalaciones.

El año 2020 había comenzado en España con normalidad y cifras muy similares durante los dos primeros meses (1,3 millones de pasajeros), pero las restricciones al movimiento de pasajeros impuestas en el mes de marzo, como consecuencia de la pandemia, provocaron un desplome que se arrastró hasta finales de año.

Mucho peor fue incluso el año pasado, llegando a un descenso total del 95 % de pasajeros en la primera mitad de 2021. Se remontó un poco en la segunda mitad, pero sin llegar aún, ni muchos menos, a las cifras prepandemia, en 2019.

Es irónico que bajo el mandato de Ada Colau -muy contraria al turismo masivo- en el Ayuntamiento de Barcelona, la ciudad tenga previsto uno de sus mejores años de la historia en cuestión de cruceros de lujo. Una muestra de ello es que el presidente del Puerto de Barcelona, Damià Calvet, ha anunciado que la naviera Royal Caribbean ha presentado oficialmente el proyecto para construir una terminal de cruceros propia, la que será la séptima y última en el muelle Adossat de la infraestructura. Es una confirmación de que, al menos en 2022, Barcelona será una de las ciudades clave en este ámbito en Europa y en todo el mundo.