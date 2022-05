George Sand, una vida sin mitificar en viñetas

Con el paso del tiempo ha quedado una imagen algo tergiversada de quién fue Amantine Aurore Lucile Dupin de Dudevant, más conocida por su célebre seudónimo George Sand. La escritora, con ochenta novelas y una extraordinaria autobiografía a sus espaldas, se impuso a las restricciones de su tiempo para convertirse en una mujer que se saltó las reglas establecidas. Más allá de los tópicos, de sus relaciones –como la muy comentada y a veces tergiversadaque mantuvo con Chopin–, la autora supo crear una obra literaria importante y ser una precursora del feminismo. Una buena forma de entender quién fue y qué legado dejó puede ser la lectura del cómic «George Sand. Hija del siglo», con guion Séverine Vida y dibujos Kim Consigny, que ha publicado Garbuix Books.

Consigny, que estos días está en Barcelona para presentar la obra, explicó en declaraciones a este diario que todo empezó cuando «un amigo del hijo de Séverine Vidal le regaló a ella una biografía de Sand. La leyó, le gustó muchísimo y decidió hacer algo sobre ella. Me habló del proyecto. Al leerlo, también me enamoré del personaje. Le pregunté si tenía dibujante para el proyecto y empezamos a trabajar juntas». Todo ello desembocó en un laborioso proceso de documentación. «Séverine leyó muchos libros sobre George Sand. Hay muchas fuentes, muchos libros –sobre todo la autobiografía– y cartas. Así que hemos tenido una base documental fuerte. En algunos momentos hemos tenido qué escoger sobre qué opción tomar, como en el caso de Marie Dorval, si optar por la versión de que fue amiga o que era amante, algo que no está claro. Optamos por representarla como amante porque es lo que aparece en las cartas», dijo la dibujante.

La coautora de «George Sand. Hija del siglo» cree que la escritora no es suficientemente conocida en la actualidad, con una perspectiva algo tergiversada. Y es que ella «fue una mujer ligada romanticismo, pero no solo eso. Es mucho más que las relaciones con Chopin o Musset porque ella era una persona fuerte. Hubo una esencia romántica y esa parte de su vida es importante, pero es lo que está llegando ahora a nosotros. Lo que nosotras quisimos hacer fue observar su historia desde la importancia que tuvo como escritora. En su tiempo no era conocida por sus relaciones sino como escritora. Ahora es al revés. Ha decaído ese papel de autora y es lo que aquí hemos querido rescatar».

El cómic es el fruto de un proceso largo de trabajo en el que Kim Consigny ha estudiado desde los peinados a los muebles de la época. De allí surge una George Sand que si bien «no fue la primera feminista, sí fue una de ellas. En esa época ya había otras luchando por los derechos, pero sí era feminista por su implicación, su vida, sus colaboraciones en prensa y sus novelas».