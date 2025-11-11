El 27% de los niños viven en riesgo de pobreza, casi el doble que los adultos, en Cataluña

El Síndic de Greuges de Cataluña ha presentado este lunes el 'Informe anual sobre los derechos de la infancia 2024', en el que se analiza como la edad condiciona el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos de los niños. En este sentido, constata que el edadismo, es decir, la discriminación por motivos de edad, afecta a los niños porque limita sus derechos y sus oportunidades, y que las políticas públicas a menudo no tienen en cuenta la perspectiva de la edad ni las necesidades de este colectivo.

En el análisis, por ejemplo, se expone que el riesgo de pobreza es superior en niños que en adultos (27% en niños en comparación con el 15% en adultos). Además, la cobertura de la renta garantizada de ciudadanía y del ingreso mínimo vital es limitada: cerca del 15% de los niños que viven en situación de pobreza extrema y cerca del 55% de los que están en riesgo de pobreza no tienen acceso a ninguno de las dos prestaciones.

Asimismo, los niños tienen que esperar más tiempo que los adultos para acceder a los servicios de salud y a la vivienda social. El tiempo medio de adjudicación de una vivienda es de 618 días para las unidades con niños a cargo, y de 460 para las unidades sin niños. Por el momento, no hay ninguna legislación administrativa básica que regule específicamente la responsabilidad de los niños, a diferencia del que pasa en el ámbito penal, en que las sanciones se gradúan en función de la edad y se aplican medidas sancionadoras educativas.

Por este motivo, la síndica ha manifestado que “la sociedad todavía concibe a menudo los niños como objetos de protección y no como ciudadanos con derechos propios”.