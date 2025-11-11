Aena licitará en breve el nuevo Plan Director del aeropuerto de Barcelona por 4,4 millones

El consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha anunciado este martes que la licitación técnica para la gestión y desarrollo del Plan Director del aeropuerto de Barcelona se publicará "en los próximos días". Este documento, cuya redacción tiene un coste de 4,45 millones de euros es indispensable para arrancar los trabajos de ampliación de la infraestructura y que saldrá por

Durante su participación en un coloquio en la escuela de negocios Esade, Lucena ha explicado que el importe de la licitación es tan elevado, muy por encima de las cifras habituales, debido a la "complejidad" de las actuaciones medioambientales que debe recoger y a su tramitación ante la Unión Europea.

El presidente de Aena ha asegurado que será uno de los mayores contratos de consultoría ambiental de los últimos años en España y que permitirá garantizar los más altos estándares de sostenibilidad y transparencia en el proceso de evaluación ambiental.

El Plan Director, para 2029

El gestor aeroportuario prevé que el Plan Director, que tendrá una duración máxima de 5 años, podría contar con la luz verde definitiva a finales del 2029. Los siguientes pasos serán la adquisición de terrenos y la aplicación de las medidas compensatorias ambientales. De los 4,45 millones a que asciende la licitación, 1,5 millones corresponden a la redacción aeronáutica y los otros 3 tienen que ver con las modificaciones medioambientales que implica la ampliación del aeropuerto pactada entre Aena, el Gobierno y la Generalitat.

Según el calendario que está sobre la mesa, en 2029 se iniciarían las actuaciones de la parte medioambiental y no será hasta 2032 cuando los obreros empiecen a asfaltar el nuevo tramo de pista y a construir la terminal satélite, tareas que podría acabar entre 2033 y 2034. Antes, en 2028, habrán empezado los trabajos para ampliar la capacidad de la terminal T1 con el desplazamiento de la fachada 38 metros hacia adelante como parte de una reforma que permitirá ganar 70.000 m2.

Tras avanzar la próxima licitación del Plan Director, Lucena se ha mostrado optimista respecto al ritmo de desarrollo del proyecto de ampliación: "Yo lo veo bien lanzado y soy optimista. Empezará en 2029 y acabará en el 2033-2034".

Récord de 58 millones de pasajeros para 2025

Lucena ha recordado que uno de los principales objetivos del proyecto de ampliación es que El Prat gane capacidad para operar ante la evidencia de que se encuentra ya al límite de sus posibilidades.

De hecho, ha adelantado que, tras cerrar 2024 con un récord de 55 millones de pasajeros, el aeródromo catalán espera superar este 2025 los 58 millones de viajeros. Hasta que la ampliación sea una realidad, el aeropuerto catalán está exprimiendo al máximo las instalaciones y utilizando las franjas horarias valle para dar respuesta a este incremento de la actividad, ha explicado el presidente de Aena.

Las alternativas de ampliación

Lucena ha salido también al paso del debate sobre las alternativas de ampliación del aeropuerto catalán que ha centrado la actualidad durante muchos meses y ha asegurado que muchas de ellas eran "tonterías". "Se han dicho una enorme cantidad de tonterías. Tengo la sensación de que el debate se futbolizó, con muchos cuñados hablando de metros de pista y de cómo funciona un 'hub", ha dicho. En su opinión, este debate le produjo "una mezcla de rubor y un poco de vergüenza".

El debate de la gestión

Respecto al debate sobre la gobernanza de la infraestructura y el papel más activo que algunos partidos reclaman por parte de las administraciones autonómicas y locales, Lucena ha admitido que "puede haber espacio para una mejor coordinación con el territorio". Sin embargo, ha instado a "respetar el marco regulatorio de Aena" y "su estructura híbrida", en la que la propiedad está repartida entre el Estado, que ostenta el 51 %, y el capital privado, con un 49 %. Tras poner en valor que Aena "es un ejemplo de gestión aeroportuaria en todo el mundo", ha tendido la mano "a las autoridades catalanas y a la sociedad civil".

El enfrentamiento con Ryanair

Durante su intervención en Esade, Lucena también ha abordado el enfrentamiento con Ryanair y ha acusado a la aerolínea de "mentir" en su relato contra el incremento de tasas en las instalaciones aeroportuarias españolas. A su juicio, la compañía irlandesa pretende ocultar que siempre ha tomado decisiones sobre sus rutas aplicando "los principios básicos de la economía de mercado", es decir, decidiendo sobre ellas en función de "dónde va a ganar más dinero"