Vox instala 24 vallas publicitarias para reivindicar su discurso sobre "inseguridad"

La diputada de Vox en el Parlament María García Fuster ha explicado que han instalado 24 vallas publicitarias en Cataluña para reivindicar que sólo su partido habla "de la inseguridad y la violencia importada" que considera que sufren los ciudadanos.

En rueda de prensa este miércoles en la Cámara catalana, ha mostrado el cartel, que con el lema 'Con Vox tendrías barrios seguros', muestra la imagen de un matrimonio con dos hijos con un fondo verde, y otra más oscura con una persona que mira como se quema algo con los logos de Junts, ERC, PSC, PP y CUP.

"Sólo Vox puede y quiere remediarlo, sin miramientos y sin que nos tiemble el pulso. 24 vallas publicitarias con las que hemos empapelado de esperanza toda Cataluña", ha subrayado.

Fuentes de la formación aseguran que forma parte de su estrategia de hacerse notar en las calles de aquellos municipios que, tradicionalmente, han sido feudos socialistas, con el objetivo de quitarle electorado al PSC en las próximas municipales.