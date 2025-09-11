El aeropuerto de Barcelona, líder en España en agosto con 126.808 vuelos

El aeropuerto de Barcelona-El Prat fue el que más tráfico aéreo gestionó en España el pasado agosto al llegar a los 126.808 vuelos, lo que supone un 3,3 % más que el mismo mes de 2024, por delante del de Madrid, que se quedó en 122.109.

El gestor estatal de navegación aérea, Enaire, que ha facilitado estos datos este jueves, ha destacado que los más de 240.00 vuelos registrados en agosto en los aeródromos de toda España son un 3,7 % más que en 2024, año en el que se batió ya un récord.

En concreto, los vuelos internacionales ascendieron en agosto a los 146.100, el 4,6 % más; y los sobrevuelos, que no tienen su origen ni destino en un aeropuerto español, llegaron a los 54.540, un 4,5 % más; mientras que los nacionales (42.306) bajaron un 0,4 %.

El centro de control del aeropuerto de Barcelona gestionó 93.381 vuelos internacionales, un 5 % más; 18.494 nacionales, un 2 % menos; y 14.933 sobrevuelos, un 0,5 % menos. En un comunicado, Enaire ha señalado que el aumento del tráfico aéreo en España en agosto con respecto a 2024 es similar a la media europea, que es del 3,9 %. Si se compara con 2019, antes de la pandemia, los vuelos gestionados en agosto superan en 9,7 puntos la media europea (11,1 % más en España y 1,4 % más en Europa).

De enero a agosto, los vuelos gestionados por Enaire fueron más de 1,6 millones (1.654.735), el 5 % más que en el mismo periodo de 2024. El aumento del tráfico aéreo supera en 1,3 puntos porcentuales la media europea, que es del 3,7 %. En el aeropuerto de Barcelona, los vuelos gestionados crecen un 5,8 % hasta los 798.860.

En cuanto a puntualidad, el aeropuerto de Barcelona-El Prat mantiene un nivel intermedio en cuanto a cumplimiento horario, con un 70,3% de vuelos puntuales, superado por el aeropuerto de Madrid-Barajas (71,2%), y los de Asturias, Santiago y Bilbao.