Así están afectando las lluvias en Barcelona: el Besòs inundado, parques cerrados y vuelos cancelados

Ante las precipitaciones "intensas" durante del día de hoy, Barcelona ha tomado algunas decisiones con afectaciones en varios sectores. Por un lado, el Ayuntamiento de la capital catalana ha activado el Plan de Lluvias, con el que ha alertado a la población de los riesgos y ha realizado una serie de recomendaciones. Además, ha cerrado todos los parques de la ciudad. A las 9:10 horas también ha quedado cerrado el Parque Fluvial del Besòs, que se ha inundado debido a las lluvias. El caudal del río ha subido intensamente y por ello el Ayuntamiento ha decidido cerrarlo.

Por ahora, se calcula que ha caído entre 20 o 30 litros por metro cuadrado en barrios barceloneses como Gràcia, l'Eixample o el Raval.

Por otro lado, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 527 llamadas por el temporal de lluvias en Cataluña este jueves hasta las 9.30 horas, un episodio que afecta especialmente al litoral y prelitoral catalán y que ha generado un total de 446 expedientes en el seno del 112.

Además, hasta las 9 horas de este jueves, los Bombers de la Generalitat han atendido 134 avisos relacionados con el temporal de lluvias en Cataluña. 60 proceden de la Regió d'Emergències Metropolitana (REM) Nord; 23 de la REM Sud; 18 de la Regió d'Emergències (RE) Terres de l'Ebre; 13 de la RE Lleida; 7 de la RE Centre y 4 de la RE Tarragona, han apuntado en otro mensaje en 'X'.

En cuanto a las clases universitarias, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Universitat de Girona (UdG) han suspendido la actividad académica prevista para este jueves ante la alerta emitida por Protección Civil de la Generalitat, que recomienda evitar los desplazamientos innecesarios por las lluvias torrenciales que se esperan en el litoral y prelitoral de Cataluña.

Las lluvias también han afectado al Aeropuerto de Barcelona El Prat. Según Aena, se han reprogramado operaciones y se han cancelado algunos vuelos (20 por ahora). La compañía destaca que los retrasos y las cancelaciones se prolongarán durante el día.