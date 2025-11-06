Así es la rebaja en los cursos de catalán en el sur de Francia por falta de demanda

El director de la Casa de la Generalitat en Perpiñán, Albert Piñeira, señaló este miércoles que el Govern ha vuelto a poner en marcha los cursos de catalán en el sur de Francia. Para ello, el político explicó que se ha comenzado un curso intensivo de cuatro meses de formación, para el que se ha rebajado el precio de la tarifa de inscripción: "La última estaba entorno a los 150 euros, pero este precio a veces suponía una barrera. Ahora vale 25", matizó.

Actualmente, la materia cuenta con 14 alumnos que cada martes estudian tres horas al día por las mañanas. No obstante, las clases de iniciación al idioma que se retomaron en octubre, con un nivel equivalente al A2 y B1, se prevé que se amplíen a partir de febrero. "Hay un deseo de aprender catalán. Ha habido un retroceso en su uso social, pero la lengua ha ganado prestigio", afirmó Piñeira que, a su vez, comentó que a inicios de año se dejó de impartir la disciplina por "falta de alumnos".

El motivo de esta dinámica, según el mandatario, era la "cuestión económica". De ahí, por tanto, se explica la rebaja del coste en los cursos de catalán en Perpiñán hacia "un precio en general asumible para todos". Además, Albert Piñeira, señaló que la previsión es sumar otro curso por las tardes, fuera del horario laboral, para atraer a "un público diferente": las clases dirigidas a personas que trabajan en administraciones públicas o profesionales del sector turístico son la alternativa a implementar.

"Buena parte de los visitantes y turistas que vienen a Perpiñán son de Cataluña del Sur, por tanto, es interesante que el personal de atención al público tenga esta competencia lingüística en materia de catalán", subrayó Piñeira, docente y director de la Casa de la Generalitat.