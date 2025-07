Así es el grupo de "nuevas mascunilidades" que se promueven entre padres de una escuela de Barcelona

Un grupo de padres del Instituto-Escuela Els 30 Passos, ubicado en el barrio de La Sagrera (Barcelona), critica que el centro haya promovido la creación de un grupo de WhatsApp llamado Nuevas masculinidades, en el que se cuestionan los roles tradicionales de los hombres y se lanzan mensajes dirigidos a las familias. Así lo explica uno de los progenitores en declaraciones a E-Notícies.

“Estos centros están más interesados en lavar el cerebro a los adultos que en la educación de los hijos”, afirma esta persona al citado medio, lamentando que “no es solo que la educación empeore, sino que expanden el totalitarismo de la nueva ideología a todas horas”. Según su testimonio, el grupo de WhatsApp ha sido utilizado en ocasiones dentro del canal general de clase, lo que ha generado malestar entre algunas familias.

El mismo testimonio denuncia que su familia ha sido menospreciada por no tragar con "la filosofía de no poner límites y no hacer deberes”, y critica que se bombardea a las familias con conceptos como la masculinidad tóxica. Asegura que la influencia de estas ideas trasciende a las aulas y permea todo el sistema educativo.

El grupo Nuevas masculinidades también organiza encuentros presenciales en los que se abordan temas como la autorrealización, la pareja, las necesidades básicas o la crianza. Según el testimonio recogido por E-Notícies, todo surgió tras un incidente protagonizado por un grupo de ultras del fútbol. A partir de ahí, algunos padres consideraron que el hecho “interpelaba” su papel como hombres y padres. En uno de los mensajes difundidos, se plantean preguntas como: “¿Qué tipo de masculinidad me identifica? ¿Qué tipo de masculinidad me gustaría para mi hijo o para los compañeros de mi hija?”.

En paralelo, se agrava la preocupación por el nivel educativo en Cataluña. Las últimas pruebas de competencias muestran que los alumnos de Primaria y ESO no alcanzan los conocimientos básicos en inglés, matemáticas y tecnología. Se trata de los peores resultados registrados desde 2009, cuando comenzaron a realizarse estas evaluaciones.

Entre los motivos de este deterioro, se señala la influencia de nuevas metodologías pedagógicas promovidas por entidades progresistas como la Fundación Bofill, tal y como recordó Ignacio Garriga en sede parlamentaria. Esta fundación atribuye el fracaso escolar a las desigualdades económicas y apuesta por un modelo centrado en la experiencia del alumno, que prescinde de la autoridad como eje educativo.