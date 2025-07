Juan Fernández (PP) cree que "la ciudadanía entendería" pactos con Junts para echar a Sánchez

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha afirmado este lunes que "la ciudadanía entendería" que su partido se pusiera de acuerdo con Junts para echar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Sin entrar en chantajes y en subastas políticas, yo creo que la ciudadanía entendería, nos pide, que nos ponemos de acuerdo para echar al gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho en una entrevista en Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha sostenido que si dialogan, llegan a acuerdos y coinciden en votaciones para bajar impuestos, la ciudadanía entendería que lo hicieran en otros ámbitos: "Entendería perfectamente que negociáramos y llegáramos a acuerdos y coincidiéramos en una votación para echar a aquellos que nos están sometiendo a un infierno fiscal".

Ha afirmado que lo que no harán es ir a Waterloo (Bélgica) a reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, porque no pueden hacer lo que han criticado que haga el PSOE, y ha abogado por no negar ni esconder el diálogo con otros partidos, excepto Bildu, siempre dentro del orden constitucional.

"No debemos negar ni esconder el diálogo con aquellos partidos con los que podemos coincidir en muchas políticas, que puedan beneficiar al conjunto de la ciudadanía. Nosotros lo dejamos muy claro. Nuestro límite es nuestro programa, y sobre todo lo que hay dentro de la ley y el orden constitucional", ha defendido.