Así es el restaurante con una estrella Michelin más barato de Barcelona que ofrece un menú de 35 euros

Si de algo puede presumir Barcelona es de su oferta gastronómica. La capital catalana cuenta con 39 estrellas Michelin repartidas entre 29 restaurantes, y aunque estos establecimientos acostumbran a no estar al alcance económico de todos, uno de ellos destaca por sus precios asequibles.

Ubicado en la calle Girona 145, se encuentra Prodigi, el restaurante con estrella Michelin más asequible de la ciudad. Bajo la dirección del chef y propietario Jordi Tarré, Prodigi ha logrado una fusión entre la tradición culinaria catalana y la innovación contemporánea, ofreciendo una experiencia gastronómica de alta calidad a precios sorprendentemente accesibles.

A pesar de haber sido galardonado con una estrella Michelin, Prodigi mantiene su compromiso de ofrecer alta cocina a precios razonables. Su menú de mediodía, disponible de martes a viernes (excepto festivos), consta de un entrante, un primero y un segundo a elegir entre dos opciones, y un postre, todo por 35 euros (bebidas no incluidas). Este menú varía según la temporada, asegurando siempre la frescura y calidad de los ingredientes.

Imagen de uno de los platos de Prodigi Prodigi

Sin embargo, esta sería una muestra representativa de los platos que pueden encontrarse en el menú de Prodigi:

De entrante: un cremoso de pollo con piel crujiente, caqui, mostaza encurtida y ponzu.

De primero (a elegir uno): un huevo escalfado con parmentier de patata, salteado de setas, demiglace y papada ibérica; o calabaza braseada con salvia noisette, vinagreta de avellanas, sobrasada tostada y burrata.

De segundo (a elegir uno): carrillera de ternera glaseada con cremoso de boniato, níscalos escabechados y pamplinas (aunque existe la opción de sustituir este plato por un filete de ternera con un suplemento de 7 euros); o pescado de lonja con emulsión de café París, texturas de coliflor "noisette" y yuzu.

De postre: flan de miso con helado de vainilla bourbon y kikos con chocolate.

Este menú refleja la filosofía de Prodigi: una cocina que fusiona la tradición catalana con técnicas contemporáneas, utilizando productos locales y de temporada. Para aquellos que deseen una experiencia más amplia, Prodigi también ofrece un menú degustación por 80 euros, que incluye una selección más extensa de platos representativos de su propuesta gastronómica.

El nombre "Prodigi" rinde homenaje a su ubicación, ya que se sitúa en la confluencia de tres emblemáticas calles de Barcelona: Provença, Diagonal y Girona. El restaurante busca transportar al comensal desde la cocina tradicional catalana hacia una aventura creativa y moderna, respetando las raíces, los recuerdos y las experiencias que forman parte esencial de su filosofía.

Jordi Tarré, chef y propietario de Prodigi, inició su formación culinaria a los 15 años, estudiando en la escuela de hostelería y turismo CETT. Durante este periodo, se formó en reconocidos restaurantes como Nectari, Hisop y El Celler de Can Roca. A los 20 años, se trasladó a Londres, donde trabajó en establecimientos de renombre como el hotel Mandarin Oriental de Hyde Park, Ametsa with Arzak Instructions y The Fat Duck.

Tras su regreso a Barcelona, se incorporó como segundo de cocina en el restaurante Hisop, donde, bajo la tutela de Oriol Ivern, adquirió la experiencia necesaria para materializar su sueño: abrir Prodigi.