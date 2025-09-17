Barcelona rebautiza tres calles de la ciudad: ¿Cuáles y por qué?

El Ayuntamiento de Barcelona ha rebautizado tres pasajes del distrito del Eixample, según ha informado en un comunicado esta mañana. Concretamente, se ha instalado nuevas placas en tres calles de la Sagrada Família para recuperar los nombres completos de mujeres que habían quedado ocultos en la toponimia.

La iniciativa la impulsó la Asociación de Vecinos y Vecinas del barrio barcelonés y posteriormente fue aprobada por la Ponencia del Nomenclátor, con el objetivo de "dar visibilidad y dignificar a estas figuras femeninas históricas".

Los cambios afectan a:

Pasaje de Francesca Simón , antigua propietaria de los terrenos de la Torre Vermella (1867). Antes pasaje Simó.

Pasaje de Paula Font , propietaria de una finca en el espacio conocido como "joc de la rutlla" (1789-1870). Antes pasaje de Font.

Pasaje de Matilde de Gaiolà, propietaria de parte de los terrenos entre 1862 y 1873. Antes pasaje de Gaiolà.

En lo que lleva de mandato, la Ponencia ha aprobado la denominación de 54 calles y plazas en Barcelona: 30 dedicadas a mujeres, 13 a hombres y 11 a topónimos u otros conceptos. Actualmente, solo un 8,44% de las calles barcelonesas lleva nombre femenino.