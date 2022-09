Las seis estaciones de metro abandonadas en Barcelona

El Metro de Barcelona cuenta en la actualidad con una red de 12 líneas, 170 kilómetros y 189 estaciones (sumando TMB, FGC y funicular de Montjuic). Es una red de ferrocarril metropolitano que conecta a la capital catalana con los municipios de su área metropolitana: Badalona, Cornellá de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Esplugas de Llobregat, Moncada y Reixach, El Prat de Llobregat, San Adrián de Besós, San Baudilio de Llobregat y Santa Coloma de Gramanet.

Sus orígenes se remontan al siglo XIX, cuando la población de Barcelona se quintuplicó a causa de la industrialización de la ciudad, llegando a los 544.137 habitantes en 1900. En 1863 se inauguró el Ferrocarril de Barcelona en Sarriá (actualmente línea Barcelona-Vallés) y en 1872 la primera línea de tranvías con tracción animal, desde el Pla de la Boqueria a la Villa de Gràcia. Es decir, 150 años en los que la red ha sufrido multitud de cambios, entre los que se incluyen estaciones que nunca llegaron a inaugurarse o que lo hicieron durante un breve periodo de tiempo.

Correos (L4)

Está en desuso desde el año 1972. La de Correos es una de las estaciones más buscadas por los amantes de los túneles abandonados. U estado de conservación es prácticamente inmaculado. Se inauguró el 20 de febrero de 1934 y formaba parte del tramo de la línea 3, conocido como el ramal Aragó-Correus del entonces Gran Metro de Barcelona. Aún se conservan los carteles publicitarios de los 70, cuando la parada quedó en desuso con motivo de la prolongación de la actual línea 4 del metro.

Bifurcación Vilanova (L1)

Conocida también con el nombre de Marina, en Bifurcación Vilanova las obras duraron cuatro años, se dieron por terminadas en 1974 y nunca se llegó a utilizar. Está cerca del puente de Marina, entre la estación de Arc de Triomf y la del Clot-Aragó. Formaba parte de plan modificado de enlaces ferroviarios de Barcelona y debía sustituir a la antigua Estació del Nord. Esta estación, además, ha servido como refugio improvisado de recogedores de chatarra y gente sin hogar, que se escurrrían hasta su particular dormitorio subterráneo a través de un agujero cercano.

Publicidad en una de las estaciones abandonadas del metro de Barcelona FOTO: TMB

Banc (L4)

Una de las, por ahora, arterias viarias más importantes de Barcelona, la Via Laietana, esconde en su subsuelo dos paradas de metro, la de Correos y otra, Banc, que nunca llegó a entrar en funcionamiento. Se construyó en el año 1911, pero por un error de cálculo de los ingenieros, resultó que las dimensiones no eran del todo adecuadas y como se encontraban cerca Jaume I y Urquinaona decidieron cerrarla. Actualmente, se encuentra tapiada y sirve para acumular y guardar material de vía. Cuentan varias leyendas que esta estación fue utilizada para trasladar dinero de recaudaciones diarias y transportarlas al Banco de España situado entonces por la zona, en la avenida de la Catedral. Otra curiosidad es la escalera, que todavía se conserva, y que hoy presenta un aspecto fantasmagóricos, que no lleva a ninguna parte, porque tampoco se hicieron nunca los accesos exteriores.

Gaudí (L5)

La estación abandonada de Gaudí, que nunca se inauguró, es probablemente una de las más visitadas. La estación está situada justo debajo de la avenida de Gaudí, frente a la Sagrada Família –entre las calles de Marina y Lepant–, y, a diferencia de las demás, se puede pedir permiso para acceder. Transcurre por el recorrido actual que hace el metro entre las estaciones de Sagrada Família en Sant Pau - Dos de Maig, y es visible en ambas direcciones. Los andenes se conservan intactos y el nivel superior se ha destinado incluso a otros usos, así como el vestíbulo, que está ocupado por una sede de antiguos trabajadores jubilados de TMB.

Ferran (L3)

La estación de Ferran pertenecía al metro de Barcelona se inauguró en el año 1946 y se encontraba situada después de la actual parada Liceu, concretamente entre la boquería y la calle Ferran, en plena rambla. Se cerró en el año 1968 para alargar la línea de metro hasta Drassanes. Actualmente, esta estación está tapiada para que nadie pueda acceder a ella pero continúa existiendo, es uno de los grandes misterios que se esconden bajo las ramblas y mucha gente ha intentado buscar el lugar exacto por donde se accedía.

Estación de Bordeta (L1)

Situada entre Hospitalet de Llobregat y Barcelona, Bordeta era una estación de metro inaugurada en el año 1926 y perteneciente a la línea uno. Era una de las pocas estaciones de superficie que tenía el metro y se cerró en el año 1980 para alargar la línea que iba hasta Torrassa y pasó a llamarse, otra nueva y más tarde, Santa Eulàlia. Se mantuvo hasta el año 2000 pero actualmente está cerrada al público.