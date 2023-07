Los problemas de los barceloneses: inseguridad, vivienda y limpieza

Tras las elecciones municipales del 28 de mayo y antes del pleno de investidura, el 44,5% de los barceloneses creía que quien debía ser el próximo alcalde de Barcelona era Xavier Trias (Junts). Esto supone casi la mitad de los encuestados, según el Barómetro semestral del Ayuntamiento. No obstante, quién se llevó el gato al agua fue el socialista Jaume Collboni, que acabó siendo investido gracias a los votos de PSC, BComú y PP. En este caso, días antes de la elección del alcalde, el 18,3% de los barceloneses creía que Collboni era quien debía gobernar la ciudad.

En el caso de Ada Colau (BComú), el 12,7% de los encuestados creía que ella debía revalidar la alcaldía. Los porcentajes descienden muy notablemente en el caso del resto de líderes municipales: el 2,1 por ciento para Ernest Maragall (ERC), el 0,5 por ciento para Daniel Sirera (PP) y el 0,3 por ciento para Gonzalo de Oro (Vox). Ahora bien, uno de cada cinco barceloneses (21,2%) decía no saber o no quiso contestar a esta pregunta. La Encuesta de servicios municipales de este 2023, por su parte, muestra cómo, un año más, la inseguridad es la cuestión que más preocupa a los barceloneses y, de hecho, va en aumento respecto a años anteriores. Este año un 22,7% de los encuestados considera que la inseguridad es la cuestión más preocupante, tres puntos más que en 2022, cuando el 19,1% valoraban la inseguridad como el principal problema de Barcelona. Hace dos años lo valoraban así el 14,5% de los encuestados.

Problemas

La limpieza y el acceso a la vivienda ocupan la segunda y tercera posición en la lista de preocupaciones de los barceloneses, también con tendencia al alza respecto a otros años. Este 2023 el 13,2% de los encuestados consideraba la cuestión de la limpieza como la más preocupante, frente al 12,4% de 2022. En cuanto al acceso a la vivienda es lo que más preocupa al 9,6% de la ciudadanía, mientras que el año anterior sólo lo era para el 6,7%. El turismo, la organización del tráfico y el civismo también están entre las cuestiones que más preocupan a los barceloneses, según el Barómetro postelectoral.

Preguntados por qué partido o coalición de partidos considera que debería formar el gobierno municipal, el 14,7% de los encuestados prefería un gobierno en solitario de Trias, el 13,4% un tripartito de izquierdas entre PSC, BComú y ERC, y el 9,1% uno de Trias con el PSC, aunque el 25,5% no saben en qué sentido pronunciarse. Sobre esta cuestión la teniente de alcalde, Laia Bonet explicó que en el momento en que se hizo la encuesta tras las elecciones no «fue visible la posibilidad de hacer un pacto de izquierdas», por lo que la ciudadanía veía únicamente la opción de que Trias fuera alcalde.

Respecto la valoración que los barceloneses hacen de los líderes municipales, suspenden a Collboni (4,6) y a Colau (4,5) y únicamente aprueban Trias (con un 5,3) y Maragall (con un 5,1); Sirera obtiene un 2,9 y De Oro-Pulido un 1,4. Además, el 20,7% dice no conocer quién es Collboni; el 77,4% no sabe quién es De Oro-Pulido; en el caso de Trias no lo conoce el 7,3% y en el de Maragall el 12,3%, mientras que solo el 1% dice no conocer a Colau.El proyecto de ciudad (40,8%) y la ideología de partido (37,8%) son los motivos fundamentales argumentados para decidir el voto, y el candidato fue el motivo de peso solo para el 16% de las personas entrevistadas. Con todo, el 45% de los barceloneses encuestados se muestran muy satisfechos de los resultados electorales y el 41% insatisfechos.

De entre los 26 servicios municipales sobre los que se ha consultado a la ciudadanía en la Encuesta de servicios municipales, los bomberos y las bibliotecas públicas son los mejor valorados.