Trias plantea ahora un tripartito alternativo en Barcelona para excluir a Colau

El presidente del Grupo Municipal de Junts Xavier Trias, todavía no tira la toalla sobre un acuerdo de gobierno con Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona. En una entrevista a TV3, ha asegurado que tienen "la puerta abierta siempre", aunque ha añadido que no participará en "negociaciones paralelas". "Si nos llaman para buscar una buena solución para Barcelona nos encontrarán a su lado", ha dicho al día siguiente que el grupo municipal anunciara que detenía las conversaciones con el alcalde. Por ello, ha matizado que "no es que se rompan las conversaciones", sino que consideran que depende del alcalde si quiere pactar con Junts o con BComú.

Trias insiste en que la decisión sobre el futuro gobierno depende exclusivamente de Collboni, y responde a los posibles recelos que el alcalde pueda tener para pactar con Junts: "Los que podemos tener miedo a deslealtad somos nosotros". Y añade: "Yo sí que tengo razones para dudar de lo que dice él". Asegura que "Puigdemont no tiene nada que ver" con un posible pacto. “Es como si yo dijera que desconfío de Pedro Sánchez”, explica y considera que “estar siempre desconfiando” no lleva a ninguna parte.

En caso de que este acuerdo con Collboni se materializara, Trias ha explicado que alargaría la mano a ERC, con quien cerró un acuerdo de gobierno antes de la investidura. "Tengo la obligación de hablar con ERC y ver si nos pueden entender todos", ha explicado. También ha revelado que "en los próximos días" se reunirá con la presidenta del Grupo Municipal de ERC, Elisenda Alamany. La reunión se producirá después de que los republicanos hayan reconocido abiertamente que no descartan entrar en el gobierno municipal.

Trias ha criticado las declaraciones de Ada Colau en una entrevista, en la que aseguraba que Collboni le había dicho que prioriza a un gobierno progresista y de izquierdas (es decir, un tripartito). "Es una gran lío", ha afirmado. Considera que es una "imprudencia" explicar un posible pacto "hasta que no lo tienes atado". "Los pactos se hacen desde la confianza y no adelantándote a la persona que tiene la autoridad", ha añadido.