Buscan al autor de un atropello múltiple en Granollers (Barcelona) el sábado con 8 heridos BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS)

Los Mossos d'Esquadra buscan este domingo al presunto autor de un atropello múltiple en Granollers (Barcelona) el sábado por la noche, han informado fuentes conocedoras, e investigan si fue intencionado.

Ocho personas resultaron heridas en la calle Maria Palau, en el barrio del Congost, y algunos vecinos reconocieron al presunto autor del atropello.

El conductor chocó contra una farola en el lugar y el coche perdió entonces el parachoques, pero siguió la marcha.

No se descarta que el coche sea el mismo que ha aparecido quemado de madrugada en la población cercana de Canovelles.

Vecinos de Granollers se concentraron en el lugar del accidente en protesta por los hechos.