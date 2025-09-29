Intentan atropellar a varios Mossos tras ser sorprendidos descargando marihuana en el Baix Guinardó

Un hombre de 24 años y una mujer de 41 fueron detenidos el pasado 23 de septiembre tras intentar atropellar a varios agentes de los Mossos d’Esquadra durante una persecución por las calles del Baix Guinardó (Barcelona). Ambos fueron arrestados después de una peligrosa fuga en la que uno de los agentes resultó herido leve.

Los hechos ocurrieron a las 16:20 horas, cuando un mossa fuera de servicio advirtió la actitud sospechosa de dos hombres descargando una gran caja de un vehículo en la esquina entre las calles Los Castillejos y Llorens i Barba. Al llegar una patrulla uniformada e intentar identificarlos, los sospechosos abandonaron la mercancía y salieron corriendo.

En ese momento, lograron subir a un coche conducido por una mujer que, al ver acercarse a los agentes, aceleró bruscamente e intentó embestirlos, alcanzando a uno de ellos, que sufrió heridas leves. La rápida intervención policial permitió detener el vehículo pocos metros después y arrestar a la conductora y a uno de los hombres, mientras que un tercer implicado consiguió huir.

Tras registrar la caja que habían dejado en la acera, los agentes descubrieron numerosos paquetes repletos de marihuana, con un peso total cercano a los 30 kilos. Según la estimación policial, la droga tendría un valor aproximado de 179.000 euros en el mercado ilícito.

Los detenidos, sin antecedentes previos, fueron acusados de delito contra la salud pública y atentado contra la autoridad. Los Mossos d’Esquadra mantienen abierta la investigación para identificar y localizar al tercer sospechoso, que consiguió escapar del lugar durante el intento de fuga.