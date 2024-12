Cataluña será la primera comunidad autónoma en sancionar el incumplimiento del tope de los alquileres

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este miércoles que Catalunya será la primera comunidad autónoma que dispondrá en 2025 de un régimen sancionador para quien incumpla la regulación del precio del alquiler: "Un mensaje que va para los que quieren especular".

Lo ha dicho durante la sesión de control en el pleno del Parlament al ser preguntado por la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, sobre el régimen sancionador que los Comuns exigen en las negociaciones de los Presupuestos de la Generalitat de 2025, y para el que piden también un equipo de mínimo 100 inspectores para que se pueda aplicar.

"La ley está para cumplirla y las viviendas son para vivir en ellas. Esta es la prioridad. Por tanto, desplegaremos y aprobaremos al margen de la ley de acompañamiento de los Presupuestos un régimen sancionador, lo haremos lo antes posible", ha asegurado Illa.

Albiach ha celebrado la "buena y sobre todo necesaria noticia" del anuncio de Illa, aunque le ha señalado --textualmente-- que el 2025 es muy largo y que querrían que este régimen sancionador comenzara en enero.

En este sentido, la líder de los Comuns ha pedido a Illa poder trabajar conjuntamente con el Govern en el decreto antes de su aprobación y acordarlo para que verdaderamente funcione y sea garantista: "No puede haber ni una brecha".

También en materia de vivienda, la diputada de la CUP Laia Estrada ha reprochado a Illa que diga que quiere garantizar el derecho a la vivienda pero ser incapaz, a su juicio, de aprobar un impuesto por la compra de stock de vivienda por parte de "aquellos que compran vivienda al por mayor".

"No es posible, no se puede gobernar al mismo tiempo para aquellos que tienen intereses que no son diferentes sino que están contrapuestos", ha lamentado Estrada.

Sin embargo, Illa ha asegurado que gobierna para todo el mundo sin secrtarismos: "Estamos en contra de los privilegios e intentamos hacer políticas a favor de la igualdad".

"Hay pocas cosas que me irriten más que los privilegios, e intento combatirlos", ha sostenido Illa, que ha defendido también que no ve incompatible gobernar para todo el mundo y aceptar las diferentes maneras de pensar que pueda haber.

Por su parte, el presidente del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha pedido a Illa hacer un balance de la "nueva etapa que se ha abierto en 2024 en Catalunya" y ha preguntado por la perspectiva del Govern en materia política, social y económica para 2025.

En respuesta, Illa ha reiterado su voluntad y su compromiso con el cumplimiento de los acuerdos con ERC y Comuns que permitieron su investidura y ha asegurado que "queda mucho trabajo por hacer" en 2025 y a lo largo de la legislatura.

De esta manera, ha apelado a los grupos parlamentarios, a los que ha pedido tener "una actitud constructiva en 2025" y ha expresado su voluntad de diálogo y de alcanzar acuerdos con todo el mundo.

Finalmente, en respuesta a una pregunta de Ignacio Garriga (Vox) sobre energía, Illa ha asegurado que él no criminaliza la nuclear, pero que cree que es una apuesta equivocada frente a la apuesta decidida que cree que debe hacer Catalunya por la energía eólica y solar, una energía "limpia, verde y con muchas más ventajas que la energía nuclear".

Ha rechazado que Garriga le califique de fanático climático y ha lamentado que hay un retraso en la transición energética y la implementación de las renovables, un activo que permitirá tener energía más barata y que será "un vector competitivo para la industria y el sector empresarial".