⁠Collserola sigue blindada: estas son las restricciones por el brote de peste porcina en Barcelona

Collserola y todo su entorno natural sigue blindado tras la detección de un brote de peste porcina africana entre jabalíes de la zona. Aunque la enfermedad no afecta a las personas, su rápida propagación y la elevada mortalidad entre estos animales han obligado a establecer unas estrictas medidas de control.

Desde hace varios días, los agentes rurales controlan los principales accesos al parque y han cerrado varios caminos, sobre todo en las zonas donde se han localizado animales infectados. El objetivo es evitar que el virus se extienda a otras áreas o llegue a las granjas de cerdos del área metropolitana.

El Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural insiste en que las restricciones son temporales, pero necesarias: "La prioridad es frenar la expansión del virus y proteger tanto a la fauna salvaje como al sector porcino".

Qué no se puede hacer

Entre las medidas que siguen en vigor destacan: no se puede acceder con perros sueltos ni con otros animales domésticos, quedan suspendidas las cacerías y batidas de jabalíes, no está permitido recolectar setas, sSe restringen las actividades deportivas y el uso de bicicletas en las zonas afectadas, es obligatorio limpiar el calzado y el material tras pasar por zonas rurales cercanas.

Por otro lado, las autoridades piden colaboración ciudadana: si alguien encuentra un animal muerto o con síntomas, debe avisar al 112 o a los Agentes Rurales. "No hay que tocar ni mover a los animales, por precaución", recuerdan desde el Departament.

80 efectivos

El conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, prevé el despliegue de 80 agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) este lunes en el parque natural de Collserola (Barcelona) por el brote de peste porcina africana en jabalíes, y considera "muy probable" que la infección se originara por comida contaminada.