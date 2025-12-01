Directo
Peste porcina africana en España, en directo: última hora del brote y medidas de control de la enfermedad
La peste porcina africana ha reaparecido en nuestro país tras 31 años, con la detección de varios jabalíes muertos infectados cerca de Barcelona
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado este lunes en Madrid una reunión sobre el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en el área de Collserola (Barcelona). A la cita asistirán representantes de la Generalitat y, previsiblemente, miembros del sector porcino. El ministro Luis Planas, ha llamado a la "tranquilidad" ante el brote aunque ha advertido de que "no hay que bajar la guardia".
Última hora del brote de peste porcina en España
China suspende importaciones de cerdo de 12 empresas de Barcelona tras el foco de peste
La Administración General de Aduanas de China ha suspendido las importaciones de carne de cerdo de doce empresas de la provincia de Barcelona, tras la detección de casos de peste porcina africana en jabalíes en dicha provincia española.
Las instalaciones afectadas figuran en la plataforma oficial con el estado "suspensión de importación", según la actualización del sistema oficial de registro de empresas importadoras de la Administración, verificada por EFE.
Los análisis del sector publicados dichos medios apuntan indican que el país asiático cuenta con proveedores "alternativos" para garantizar su abastecimiento, entre los que destaca Brasil.
Asimismo, enfatizan la "autosuficiencia porcina" del gigante asiático, cuyos habitantes tienen al cerdo como su carne predilecta.
Si el brote se descontrola, "será terrible"
Finalmente, Ordeig ha augurado que si el brote de PPA se descontrola, "será terrible", tanto para las exportaciones como para las granjas.
Por ello, ha reclamado "subir el tono de la gravedad de la situación" para que se entienda que "si estos días podemos contener el foco, la negociación con los gobiernos de todo el mundo será mucho más rápida".
Asimismo, ha asegurado que el "lugar del mundo mejor preparado" y con un sector porcino y agroalimentario "más profesionalizado y moderno para afrontar una PPA" es Cataluña.
Pide "colaboración ciudadana"
En RAC1, el conseller ha pedido "colaboración ciudadana" para no dar comida a los jabalíes, cerrar bien las bolsas de basura o "alertar si se ve cualquier jabalí", entre otras medidas.
De hecho, se ha referido a las personas que este fin de semana se han saltado las restricciones de acceso a Collserola, a las que ha avisado de que "cambiar la ruta para hacer actividad física un día" puede evitar un impacto mayor al conjunto de la economía catalana.
"De aquí al viernes nos jugamos el 90 por ciento del éxito de todo lo que estamos haciendo", ha advertido el conseller, y se ha comprometido en "hacer lo que haga falta" para "blindar" el radio del foco.
"Seguramente saldrán más positivos"
En una entrevista en Catalunya Ràdio, el conseller de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Òscar Ordeig de la Generalitat de Cataluña, ha previsto que, tras los dos jabalíes contagiados ya confirmados y los ocho que están en estudio, "seguramente saldrán más positivos".
Sin embargo, ha subrayado que "el trabajo va bien" porque tanto los positivos como los sospechosos están "muy focalizados" en la misma zona donde se detectaron los primeros casos confirmados, en Cerdanyola del Vallès.
Ordeig ha detallado que la "opción más probable" para explicar el origen del brote de PPA, el primero en el Estado español desde 1994, es que "un embutido, un bocadillo contaminado pudiese llegar a la basura" y que un jabalí se lo comiese, una hipótesis que se confirmará o desmentirá "en los próximos días".
"El hecho de no haber detectado jabalíes (contagiados) en otras zonas de Cataluña o de Francia hace pensar que (el virus) ha hecho este salto vía el transporte humano", ha detallado.
Investigan si la AP-7 puede ser el origen del foco de peste porcina en Cataluña
Los cuerpos de otros cuatro jabalíes con sospecha de haber muerto por peste porcina africana (PPA) han sido hallados en la sierra de Collserola (Barcelona), tras conocerse el viernes que en la misma zona se encontraron los dos primeros animales fallecidos por la enfermedad, que tiene una mortalidad de casi el 100% en los animales pero que es inofensiva para los humanos. Los expertos en Sanidad animal investigan ahora si algún elemento que fuera transportado por la autopista AP-7, desde un resto alimentario a una rueda, puede ser el origen del foco actual
Qué es la peste porcina: como se transmite y cuáles son sus síntomas
La Peste Porcina Africana (PPA) es una enfermedad vírica altamente contagiosa que afecta exclusivamente a cerdos domésticos y jabalíes. Está causada por el virus ASFV (African Swine Fever Virus), de la familia Asfarviridae, y puede provocar fiebre hemorrágica y mortalidad cercana al 100 %.
Llegan a Barcelona 80 militares de la UME para ayudar en el control de la peste porcina
El conseller de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, ha confirmado que unos 80 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya han llegado a Barcelona para ayudar en el control del brote de peste porcina africana (PPA) que afecta a jabalíes en el entorno del parque de Collserola.
Así lo ha indicado en una entrevista en RAC1, en la que ha explicado que, hasta la fecha, el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) ha analizado cerca de 40 jabalís procedentes del radio perimetrado, en el entorno de Cerdanyola del Vallès, junto al parque de Collserola, de los que dos han dado positivo y ocho son sospechosos de serlo.
Ordeig ha explicado que este domingo había 300 efectivos en las labores de control, entre agentes de Mossos d'Esquadra, Agentes Rurales, la Guardia Urbana de Barcelona, las ADF, Protección Civil y policías locales, a los que "ahora se añadirán los de la UME, unos 80".
"Veremos si se necesitan más o no. Esto dependerá de si vamos encontrando animales positivos y tenemos que ampliar los focos", ha añadido.
El conseller ha afirmado que "se movilizarán los efectivos que haga falta donde haga falta", puesto que el control cinegético conlleva "un trabajo muy laborioso", sobre todo en la gestión de los cadáveres de los jabalíes.
"Quien tenga recursos, la capacidad (de hacer) este trabajo, evidentemente los movilizaremos. Sea el Seprona, la UME, los Agentes Rurales o las ADF", ha aseverado.
Planas pide tranquilidad ante el brote de peste porcina aunque no hay que bajar la guardia
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha llamado este lunes a la "tranquilidad" ante el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en jabalíes del área de Collserola (Barcelona), aunque ha advertido de que "no hay que bajar la guardia".
"Un mensaje, por supuesto, de tranquilidad a los ciudadanos en relación con el consumo de la carne, productos frescos y productos derivados del porcino, y, al mismo tiempo, de prudencia e implicación para evitar que, evidentemente, esto se extienda a las granjas de producción", dijo el ministro a EFE en Roma.
Planas ha reafirmado que el Gobierno trabaja "desde la semana pasada" tras la confirmación de los dos primeros positivos en jabalíes —los primeros casos en España desde 1994— y que actualmente se analizan nuevas muestras remitidas desde Cataluña.
Bloqueo de unos 120 certificados sanitarios de exportación de distintos productos del cerdo
El ministerio considera que, en las circunstancias actuales, se puede mantener el comercio sin restricciones, salvo el de la zona acotada, es decir, el porcino que se cría dentro del perímetro de vigilancia de 20 kilómetros de radio establecido por la Generalitat en torno al foco localizado, en el que se han establecido medidas restrictivas.
La aparición de este brote de peste ha provocado hasta el momento el bloqueo de unos 120 certificados sanitarios de exportación de distintos productos del cerdo a cerca de 40 países, si bien, la parte positiva es que China reconoce la regionalización del foco y seguirá comprando productos de fuera de la provincia de Barcelona.
Hasta el momento, México y Taiwan han anunciado que suspenden sus importaciones de carne de cerdo por este brote.
España es el primer productor de carne de porcino de la Unión Europea (UE) y el tercero del mundo
España es el primer productor de carne de porcino de la Unión Europea (UE) y el tercero del mundo, y exporta anualmente por valor de unos 8.800 millones de euros, de los que casi el 60 % (5.100 millones) tienen como destino la UE. Unos mil millones de esas exportaciones corresponden a ventas a China.
Las ventas de carne porcina a terceros países representó en 2024 el 19,3 por ciento de todas las exportaciones de alimentos y bebidas anuales de Cataluña.
El Gobierno, la Generalitat y el sector porcino se reúnen en Madrid por el brote de peste
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado para este lunes una reunión en Madrid para abordar el brote de Peste Porcina Africana (PPA) detectado en jabalíes del área de Collserola, en Barcelona, a la que acudirán representantes de la Generalitat y de la industria cárnica.
La reunión tendrá lugar en la sede del ministerio en Madrid cuatro días después de que se confirmasen los primeros casos de peste en dos ejemplares de jabalís, lo que representa el primer brote de PPA en España desde noviembre de 1994.
En la reunión, según han avanzado a EFE fuentes del sector porcino, se abordará, entre otros asuntos, el impacto que tiene este brote en las exportaciones de carne de cerdo.
