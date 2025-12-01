Vueling inaugura su nueva ruta entre Barcelona y esta ciudad francesa

Vueling ha estrenado su ruta entre Barcelona y Estrasburgo (Francia), cuyo primer vuelo despegó el pasado jueves del Aeropuerto de Barcelona a las 17:45 horas y aterrizó en el Aeropuerto de Estrasburgo a las 19:52 horas, informa en un comunicado este viernes.

La nueva conexión contará con tres vuelos semanales -los martes, jueves y domingos- hasta el 4 de enero de 2026, en un destino que "se consolida así como un enclave ideal para quienes buscan una escapada temática en estas fechas", ha argumentado la aerolínea.

Esta ruta forma parte de la estrategia de Vueling para reforzar su red internacional desde Barcelona, su base principal, y para posicionarse como "actor clave" en la conectividad europea.

Más rutas desde Barcelona

Vueling ya presentó en agosto tres nuevas rutas internacionales desde el Aeropuerto del Prat, en Barcelona, para la próxima temporada de inverno. Según comunicó la compañía, las rutas estarán operativas a partir del próximo mes de noviembre, aunque ya están disponibles en la web de la aerolínea.

Las tres nuevas conexiones internacionales son las siguientes: Ljubljana, capital de Eslovenia, Agadir, ciudad del sur de Marruecos, y Estrasburgo, en Francia. La aerolínea se convirtió así en la única en ofrecer conexión directa entre el aeropuerto de El Prat y Ljubljana y Agadir. Ambas rutas estarán operativas a partir del 16 de noviembre. La conexión con Estrasburgo es una ruta especial para la temporada navideña, y estará operativa entre el 27 de noviembre y el 4 de enero de 2026.